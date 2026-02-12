Актриса подала в суд на власти Албании за использование внешности для ИИ-министра

Албанская актриса Анила Биша подала в суд на правительство за использование ее внешности для виртуального чиновника — министра по делам цифровой разведки Албании Диэллы. Об этом сообщает Politico.

Диэлла, изначально работавшая чат-ботом на портале госуслуг e-Albania, была назначена на министерский пост в сентябре 2025 года. Ее образ и голос были созданы с использованием внешности Анилы Биши по контракту, который истек 31 декабря 2025 года. Правительство продолжило использовать ее изображение и по истечении этого срока, что, по мнению актрисы, нанесло ей «значительный и необратимый вред».

В иске, поданном против Совета министров, премьер-министра, Национального агентства по развитию информационного общества и одной частной компании, актриса требует судебного запрета на использование ее внешности до завершения разбирательства. Госпожа Биша объяснила, что записала видео- и аудиоматериалы для чат-бота за символическую плату и на ограниченный срок.

В правительстве иск назвали абсурдным, но подчеркнули готовность решить вопрос в суде. «Албания — свободная демократическая страна, где люди свободны действовать законными путями против правительства»,— сказала пресс-секретарь правительства Манджола Хаса.