Путин поручил создать приложение, которое напомнит семьям о господдержке
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июня подготовить разработку мобильного приложения, которое будет информировать семьи с детьми о доступных мерах государственной поддержки.
Согласно поручению, опубликованному на сайте Кремля, на портале госуслуг должен появиться раздел «Госуслуги. Семья», доступ к которому будет возможен через отдельное мобильное приложение. Кабмину предстоит определить оператора платформы и источники финансирования.
Кроме того, президент утвердил меры, направленные на поддержку семей с детьми и повышение рождаемости. Президент поручил:
- рассмотреть возможность погашения до 450 тыс. руб. ипотечных кредитов для семей при рождении четвертого и последующих детей;
- подготовить предложения по совершенствованию жилищных программ для семей с детьми, включая дифференциацию ипотечной ставки в зависимости от количества детей;
- начиная с 2026 года раз в три года проводить статистическое наблюдение репродуктивных планов населения;
- проработать возможность перераспределения средств родового сертификата в пользу комплексной помощи беременным в ситуации репродуктивного выбора.