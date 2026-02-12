Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин поручил создать приложение, которое напомнит семьям о господдержке

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июня подготовить разработку мобильного приложения, которое будет информировать семьи с детьми о доступных мерах государственной поддержки.

Согласно поручению, опубликованному на сайте Кремля, на портале госуслуг должен появиться раздел «Госуслуги. Семья», доступ к которому будет возможен через отдельное мобильное приложение. Кабмину предстоит определить оператора платформы и источники финансирования.

Кроме того, президент утвердил меры, направленные на поддержку семей с детьми и повышение рождаемости. Президент поручил:

  • рассмотреть возможность погашения до 450 тыс. руб. ипотечных кредитов для семей при рождении четвертого и последующих детей;
  • подготовить предложения по совершенствованию жилищных программ для семей с детьми, включая дифференциацию ипотечной ставки в зависимости от количества детей;
  • начиная с 2026 года раз в три года проводить статистическое наблюдение репродуктивных планов населения;
  • проработать возможность перераспределения средств родового сертификата в пользу комплексной помощи беременным в ситуации репродуктивного выбора.

Новости компаний Все