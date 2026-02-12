Путин поручил создать приложение, которое напомнит семьям о господдержке

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июня подготовить разработку мобильного приложения, которое будет информировать семьи с детьми о доступных мерах государственной поддержки.

Согласно поручению, опубликованному на сайте Кремля, на портале госуслуг должен появиться раздел «Госуслуги. Семья», доступ к которому будет возможен через отдельное мобильное приложение. Кабмину предстоит определить оператора платформы и источники финансирования.

Кроме того, президент утвердил меры, направленные на поддержку семей с детьми и повышение рождаемости. Президент поручил: