Семь человек были ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область

Семь человек пострадали при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Среди пострадавших есть ребенок.

Четырехлетняя девочка из села Севрюково получила слепое осколочное ранение спины при ракетном обстреле. Ее везут в детскую областную больницу.

В Белгороде также госпитализировали мужчину с минно-взрывной травмой, которую он получил при детонации беспилотника рядом с многоквартирным домом.

Кроме того, за медицинской помощью с баротравмой обратилась женщина в поселке Дубовое, мужчина в селе Головино, а также, после атаки дрона на автомобиль, еще трое мужчин в селе Волчье. Все проходят лечение амбулаторно.