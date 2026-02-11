Forbes назвал Маска и Безоса величайшими новаторами США

Илон Маск и Джефф Безос заняли первые две позиции в списке из 250 ныне живущих новаторов, опубликованном журналом Forbes. Рейтинг приурочен к 250-летию США и подготовлен в рамках годичной серии специальных материалов.

Господин Маск возглавил перечень. Издание подчеркивает, что он — «единственный человек в истории, который основал пять компаний, каждая из которых оценивается в миллиарды долларов». Господин Безос занял второе место. Сейчас он участвует в проектах Blue Origin по возвращению NASA на Луну и развивает системы производства на базе искусственного интеллекта в Prometheus.

В первую пятерку также вошли один из создателей Microsoft Билл Гейтс, основатель Lucasfilm Джордж Лукас и глава Nvidia Дженсен Хуанг. В список включены бизнес-лидеры, которые «выносят свои прорывы на рынок, трансформируя целые отрасли и создавая новые».

При составлении рейтинга использовались нейросети, в том числе ChatGPT и Gemini. Окончательное распределение мест определили редакторы Forbes.