Доля прямых продаж российских отелей в 2025 году достигла 66%

Прямые продажи в 2025 году обеспечили средствам размещения 66% от общего объема бронирований, подсчитали в Институте экономической политики им. Гайдара. Это продажи через сайты, стойку, звонки, e-mail и соцсети. Оставшиеся 34% пришлись на онлайн-тревел-агентства (ОТА), туроператоров и классифайды.

Крупные игроки фиксируют еще более высокие показатели: в Azimut Hotels доля прямых продаж составила 80%, в Cosmos Hotel Group — 75%. «Доля ОТА по итогам прошлого года показала небольшой рост, составив менее 15%», — уточняет гендиректор Azimut Hotels Максим Бродовский.

Однако эксперты отмечают, что роль агрегаторов остается значимой, особенно в несезон. По данным Bnovo, в апартаментах на ОТА приходится 62% онлайн-продаж, в городских отелях — 39%. «Отели нередко используют тревел-агрегаторы для размещения предложений, которые им непросто продать самостоятельно», — поясняют в «Яндекс Путешествиях».

При этом рынок ОТА продолжает расти после ухода Booking.com и Airbnb. По оценкам Ассоциации туристических агрегаторов, их доля увеличилась на 1–2 процентных пункта.

