Итальянки выиграли золото Олимпиады в соревновании саней-двоек

Итальянские саночницы Андреа Фёттер и Марион Оберхофер завоевали золотую медаль Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо в состязании двоек. Они показали результат 1 минута 46,284 секунды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: IMAGO / Michael Kristen / ТАСС Фото: IMAGO / Michael Kristen / ТАСС

Серебро взяли немки Даяна Айтбергер и Магдалена Мачина (1.46,404). Бронзу — австрийки Селина Эгле и Лара Михаэла Кипп (1.46,543).

Для 30-летней Фёттер и 25-летней Оберхофер это первые медали Олимпийских игр. Вместе они выигрывали чемпионат мира и дважды — общий зачет Кубка мира.

Все трансляции зимней Олимпиады — на сайте Okko



Арнольд Кабанов