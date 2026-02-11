Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Итальянки выиграли золото Олимпиады в соревновании саней-двоек

Итальянские саночницы Андреа Фёттер и Марион Оберхофер завоевали золотую медаль Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо в состязании двоек. Они показали результат 1 минута 46,284 секунды.

Фото: IMAGO / Michael Kristen / ТАСС

Фото: IMAGO / Michael Kristen / ТАСС

Серебро взяли немки Даяна Айтбергер и Магдалена Мачина (1.46,404). Бронзу — австрийки Селина Эгле и Лара Михаэла Кипп (1.46,543).

Для 30-летней Фёттер и 25-летней Оберхофер это первые медали Олимпийских игр. Вместе они выигрывали чемпионат мира и дважды — общий зачет Кубка мира.

Арнольд Кабанов

Новости компаний Все