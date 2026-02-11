Глава Ленобласти поручил ускорить строительство ключевых объектов водоснабжения

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил строительному блоку внести корректировки в инвестиционную программу для приоритетного финансирования проектов водоснабжения. Речь идет о водозаборных и водоочистных сооружениях в Волхове, Выборге, Кингисеппе и Отрадном, а также канализационно-очистных сооружениях в Кировске и Отрадном, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По итогам 2025 года на строительство, реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения, капитальный ремонт сетей и установку модульных станций водоподготовки и очистки стоков в Ленобласти было выделено более 5,3 млрд рублей. В прошлом году в регионе в рамках капремонта коммунальной инфраструктуры обновили около 25,3 км водопроводных и канализационных сетей.

В 2026 году на модернизацию систем водоснабжения и канализации в бюджете Ленобласти предусмотрено более 4,8 млрд рублей. Областные власти заявили о начале системной борьбы с водопотерями и подготовке инвестпрограмм по водоснабжению.

Подробнее о планах по модернизации систем водоснабжения и канализации в Ленобласти— в материале «Ъ Северо-Запад» «Ленобласть дует на воду».

Матвей Маслов