Гендиректор «Эксмо» рассказал о планах выхода на рынки Японии и Южной Кореи

Издательство «Эксмо» в 2025 году заключило более 40 международных контрактов. Наиболее активно права на российские книги приобретали Китай, Узбекистан, Польша и Болгария, сообщил в интервью «Ъ» гендиректор компании Евгений Капьев.

Самым востребованным жанром за рубежом стал нон-фикшн. В 2026 году издательство планирует продать еще 200–300 наименований и расширить географию на Южную Корею и Японию.

Говоря о сложностях, господин Капьев отметил, что некоторые зарубежные партнеры пользуются проблемами с трансграничными платежами. «Книга вышла, а заплатить они не могут из-за "санкций", приходится проводить дополнительные переговоры и находить аргументы»,— пояснил глава «Эксмо».

Подробнее — в интервью Евгения Капьева «Ъ».