«Эксмо» примет участие во Франкфуртской ярмарке, несмотря на скандал 2024 года

«Эксмо» подтвердило участие во Франкфуртской книжной ярмарке в 2026 году, оставаясь единственным крупным российским издательством, которое имеет собственный стенд. Об этом в интервью «Ъ» сообщил гендиректор компании Евгений Капьев.

«В прошлом году мы отметили, что ситуация становится более спокойной, при этом в 2024-м прошла волна протестов против участия российских издателей в европейских выставках, звучали высказывания об отмене русской культуры»,— рассказал господин Капьев. По его словам, взаимодействие с партнерами позволяет доносить позицию о важности культурного обмена.

При этом участие в ярмарке «совсем не окупается». Москва обещала компенсировать часть расходов, но «пройти через все эти бюрократические сложности невозможно», поэтому издательство участвует за свой счет.

Евгений Капьев назвал это «инвестициями в развитие направления», чтобы российских авторов больше читали и переводили за рубежом. Он также отметил новые сложности: часть зарубежных партнеров вошла в крупные концерны, руководство которых «поставило на работу с Россией блок». В таких случаях «Эксмо» выстраивает более сложные схемы взаимодействия.

