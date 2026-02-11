«Единая Россия» на предвыборном съезде в августе примет новую программу

Предвыборный съезд партии «Единая Россия» пройдет в августе. На нем объединение примет обновленную политическую платформу. Об этом сообщил председатель партии Дмитрий Медведев на встрече с экспертным советом по подготовке новой программы.

«Предвыборный документ, который будет принят на съезде в августе текущего года, должен быть предельно конкретным, — заявил глава партии. — Это наши обязательства на пятилетний период, которые могут быть верифицированы, проверены».

Дмитрий Медведев поручил до июня подготовить «рамку большой программы, рассчитанной на десятилетия», которая бы отражала долгосрочные цели партии. К августу он предложил подготовить документ «с конкретными позициями, с цифрами, с конкретными задачами». Этот план должен быть рассчитан на пятилетний срок, а также быть «обсчитан и реализуем».

В сентябре состоятся выборы депутатов Госдумы. Также в 39 российских регионах будут избирать депутатов местных парламентов. Как сообщили в ЦИК, голосование планируется проводить в течение трех дней — с 18 по 20 сентября.