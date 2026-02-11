ЦИК назначил дату общероссийской тренировки новой системы ГАС «Выборы»

С 16 февраля по 15 мая Центризбирком (ЦИК) проведет общероссийскую тренировку работы новой цифровой системы ГАС «Выборы» 2.0. Это будет заключительное тестирование перед сентябрьскими выборами в Госдуму и совмещенными с ними региональными и муниципальными кампаниями.

Программу тренировки ЦИК утвердил на заседании 11 февраля. Она пройдет в три этапа: подготовительный планируется завершить к 10 марта, с 11 марта по 30 апреля пройдет основной этап, включая дни голосования с 21 по 23 апреля, а с 4 по 15 мая состоится заключительный этап тренировки, который ЦИК завершит докладом о готовности системы к выборам.

Как сообщил руководитель Федерального центра информатизации при ЦИКе Александр Сокольчук, к тренировке привлекут 100% избирательных комиссий, участвующих в предстоящем едином дне голосования. По его словам, планируется ввод данных 300 тыс. протоколов об итогах голосования. Во время тренировки также проведут имитация ввода итогов дистанционного электронного голосования.

Как напомнил заместитель председателя ЦИКа Николай Булаев, подобные тренировки проводятся перед выборами каждый год. Отличие нынешней от всех предыдущих в том, что она целиком и полностью будет проведена на новой цифровой платформе, а старая ГАС «Выборы» 1.3.1 уже выедена из эксплуатации, и «путей к отступлению не будет». «Поэтому прошу всех отнестись к этому как к боевому крещению»,— попросил коллег господин Булаев.

Анастасия Корня