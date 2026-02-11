Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Сергей Лавров отказался быть добряком

Глава МИДа рассказал депутатам о борьбе с меньшинством и дружбе с большинством

Министр иностранных дел Сергей Лавров 11 февраля выступил в Думе с рассказом о приоритетах внешней политики РФ. Депутатов интересовало, как МИД отстаивает права русскоязычных за рубежом, будет ли добиваться в ООН снятия санкций с нашего «боевого брата» КНДР и как видит стратегическое партнерство с Индией, якобы отказавшейся от импорта российской нефти. Заслушав ответы министра, представители фракций дружно его похвалили, а Вячеслав Володин даже наградил медалью.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Свою речь Сергей Лавров начал с рассказа о том, как Россия отстаивает свои права в «нарождающемся многополярном миропорядке» вопреки нежеланию «западного меньшинства» с его манией «рабовладельческого величия» унять «непомерные амбиции». Напомнив о «драматических событиях» начала года (вторжение США в Венесуэлу, давление американцев на Кубу и Иран, кризис вокруг Гренландии), министр осудил двойные стандарты Запада, когда право на самоопределение гренландцев признается, а крымчан — отрицается. Что касается Украины, то в августе на саммите Россия—США на Аляске были достигнуты понимания, как обеспечить «устойчивое долговременное урегулирование» проблемы, и «эти понимания остаются на столе», заверил глава МИДа.

Вопросов к министру у депутатов, как всегда, было немало. Дмитрий Новиков (КПРФ) поинтересовался, зачем Россия платит взносы во Всемирную торговую организацию (ВТО), членство в которой не помешало введению антироссийских санкций. Сергей Лавров пояснил, что принципы ВТО закреплены в договорах, регулирующих торговые отношения РФ с большинством стран, и на них же базируется вся правовая система ЕАЭС. Яна Лантратова («Справедливая Россия»; СР) спросила, как МИД защищает от дискриминации русскоязычных граждан стран Балтии. Министр добавил в список таких стран еще и Украину, где на русском языке говорит «большинство граждан, включая самих членов хунты», и рассказал, что «помимо взывания к международно-правовым обязательствам» МИД помогает общественным движениям в поддержку соотечественников за рубежом.

Внефракционный депутат Оксана Дмитриева попросила гостя оценить перспективы стратегического партнерства с Индией, которая, если верить президенту США Дональду Трампу, отказалась от импорта российской нефти. Глава МИДа ответил, что больше ни от кого (включая индийского премьера) таких заявлений не слышал и оснований опасаться за достигнутые договоренности нет. Казбека Тайсаева (КПРФ) беспокоила экономическая блокада КНДР — нашего «боевого брата». Министр разъяснил, что Россия может инициировать пересмотр санкций в Совете Безопасности ООН, но результата не будет, потому что США обладают правом вето. Однако сам он часто бывает в Пхеньяне и видит, что там «становится все лучше и лучше», сообщил Сергей Лавров, порекомендовав всем посетить курорт Вонсан с «великолепным морем».

В какой-то момент депутаты перешли от общего к частному: Николай Коломейцев (КПРФ) назвал министра «опытнейшим из дипломатов» и внезапно предложил ему «найти первого заместителя», который играл бы роль «злого полицейского».

«Я уловил в вашем вопросе, что вы мне не доверяете. И второе, что я уловил,— что вы считаете меня добряком. Это мне тоже обидно»,— среагировал господин Лавров, вызвав в зале смех и оживление. «Представители КПРФ сравнивают вас с Громыко!» — нашелся спикер Думы Вячеслав Володин.

В выступлениях от фракций похвалы в адрес министра продолжились. Дмитрий Новиков вспомнил, как появление Сергея Лаврова в Анкоридже в свитере с надписью «СССР» вызвало эффект «сильнее громких политических заявлений», потому что «это не просто четыре буквы, а символ гордости, достоинства, уверенной силы, способности защитить себя и союзников». Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подчеркнул, что российский МИД во всех переговорах отличается «взвешенными оценками и последовательным курсом», а также тем, что не «взрывается аплодисментами», когда «Трамп скажет что-то вроде бы пророссийское». Алексей Чепа (СР) констатировал, что российский дипкорпус «в полной мере отвечает предъявленным к нему высоким требованиям». Владислав Даванков («Новые люди») предложил поддержать бизнесменов из дружественных стран, которые хотят развивать бизнес в России. А Вячеслав Никонов («Единая Россия») на всякий случай напомнил, что в стенах Госдумы необходимо «демонстрировать единство в достижении целей специальной военной операции».

В заключительном слове Сергей Лавров тоже вспомнил об Аляске, где «русский дух и Русью пахнет». Там между президентами России и США сложилась атмосфера «человеческой симпатии и взаимоуважения», которая «позволила достичь пониманий», отметил министр и пообещал:

«Невыгодный мир подписывать не будем, президент об этом неоднократно говорил».

Закончился «правительственный час» награждением Сергея Лаврова медалью Госдумы. Такое решение, подчеркнул спикер Володин, было принято советом палаты единогласно.

Ксения Веретенникова

