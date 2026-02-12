Гендиректор «Эксмо» рассказал о росте книжного рынка до 111 млрд рублей

Книжный рынок России по итогам 2025 года вырос более чем на 13%, достигнув 111 млрд руб., сообщил в интервью «Ъ» гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев. Рост обеспечили цифровые форматы и аудиокниги, тогда как спрос на бумагу в физическом выражении не увеличился.

«Год был непростой с точки зрения введения новых требований к выпускаемой продукции, нам приходилось снимать с продажи какие-то издания, что влияло на выпуск»,— пояснил гендиректор «Эксмо». При этом меняется структура спроса: покупатели выбирают либо дорогие подарочные издания, либо дешевые покеты, средний ценовой сегмент проседает. «Дорогие книги стоимостью 3–4 тыс. руб., которые на рынке уже десять лет, продаются сейчас так, как не продавались никогда»,— отметил господин Капьев.

По его словам, люди стали больше читать — это видно по статистике потребления цифровых книг. Цифровые форматы повышают доступность литературы и часто служат «фильтром» для последующей покупки бумажной книги. На 2026 год «Эксмо» ставит цель увеличить продажи в рублях на 15%, а в физическом выражении — на 5–7%.

Подробнее — в интервью Евгения Капьева «Ъ».