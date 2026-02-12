Выручка «Эксмо» в 2025 году выросла почти на 20%

Суммарная выручка издательства «Эксмо» в 2025 году увеличилась более чем на 18% с учетом продаж бумажных и цифровых книг, а также стороннего ассортимента. Об этом в интервью «Ъ» сообщил гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев.

«В условиях новых законодательных ограничений и сокращения каналов книжной розницы это большой успех, залогом которого стала быстрая реакция на новые вызовы»,— отметил гендиректор издательства. В течение месяца был внедрен ИИ-рецензент книг для мониторинга соответствия законам РФ.

Драйверами роста стали отечественные авторы: продажи Аси Лавринович и Лии Арден превысили 400 тыс. экземпляров, Кати Качур — около 200 тыс. экземпляров.

Продажи электронных и аудиокниг выросли более чем на 34%, причем аудиокниги показали рост 52% и заняли более 60% в структуре цифровой выручки. «Мы продолжаем оцифровывать бэк-лист и делать качественную озвучку на востребованные позиции»,— пояснил господин Капьев.

«Эксмо» начало напрямую работать с зарубежными сервисами, расширяя присутствие на мировых площадках. «Цель — в каждой стране иметь партнера, который будет помогать с распространением российских книг»,— добавил глава издательства. В 2026 году компания прогнозирует рост цифрового сегмента до 10% в выручке.

