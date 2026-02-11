Информация о покупке диплома анапским стрелком оказалась фейком

Анонимное голосовое сообщение о том, что студент анапского техникума заплатил 600 тыс. руб. за досрочное получение диплома, оказалось фейком. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В аудиозаписи неизвестный рассказал о том, что нападавший якобы внес деньги за досрочное завершение обучения, но диплом не получил. Однако эти сведения не соответствуют действительности.

Студент, совершивший нападение, учился на втором курсе и должен был завершить обучение в 2028 году. Досрочное окончание учебного заведения для него было невозможно.

«Студент, устроивший вооруженное нападение, учился всего лишь на втором курсе, так что закончить ссуз мог не ранее 2028 года. Ни о каком дипломе, который каким-то способом можно было бы получить вперед, не могло быть и речи. Это никак невозможно», — заявила директор частного Анапского индустриального техникума Евгения Пономарева.

Истинные мотивы нападения устанавливаются.

«Ъ-Кубань» писал, что один из студентов Анапского индустриального техникума открыл стрельбу из неустановленного оружия в холле учебного учреждения. В здание ему не дал пройти охранник, который вызвал на место правоохранительные органы. В результате произошедшего он погиб, еще два человека пострадали. СКР возбудил уголовное дело по факту случившегося.

Алина Зорина