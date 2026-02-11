Россия откроет генконсульство в казахстанском Актау

Россия откроет генеральное консульство в городе Актау в Казахстане. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, штатную численность сотрудников представительства установит МИД России. Расходы на открытие и содержание генконсульства реализуют за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных для внешнеполитического ведомства.

Помимо консульского отдела в посольстве РФ в Астане генеральные консульства РФ уже есть в казахстанских городах Алма-Ата, Уральск и Усть-Каменогорск.

В декабре 2025 года президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Тогда российский глава помимо прочего назвал региональные связи надежным фундаментом отношений двух стран.