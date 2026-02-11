Над Севастополем сбили две воздушные цели

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Согласно предварительной информации, сбиты две воздушные цели. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах», — отметил он.

Согласно данным Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали. Ранее там была объявлена воздушная тревога.

Алина Зорина