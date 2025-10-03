Посылки с добавленной стоимостью

Минфин предложил с 2027 года ввести НДС на импортные товары, покупаемые физическими лицами на маркетплейсах и в интернет-магазинах — российских и зарубежных. Ставка налога будет увеличиваться поэтапно — с 5% в 2027 году до 20% в 2030-м. При этом под налогообложение подпадут все ввозимые на территорию РФ товары, приобретенные онлайн,— как укладывающиеся в нынешний порог беспошлинного ввоза в €200, так и более дорогие. Участники рынка онлайн-ритейла приветствуют постепенность повышения налога, полагая, что это позволит ему адаптироваться к изменениям. Эксперты отмечают, что поправки могут поспособствовать борьбе с серым импортом и пополнить бюджет за счет значительных оборотов зарубежной онлайн-торговли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российский бюджет пополнится за счет желающих пополнить свой гардероб купленной онлайн импортной одеждой

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Российский бюджет пополнится за счет желающих пополнить свой гардероб купленной онлайн импортной одеждой

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Минфин подготовил законопроект с поправками к Налоговому кодексу, предусматривающий поэтапное введение отсутствующего сейчас НДС на товары из-за рубежа, приобретаемые гражданами на маркетплейсах и в интернет-магазинах. Речь о продукции из стран вне «пятерки» ЕАЭС (РФ, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия). С 2027 года ставка НДС должна составить 5% цены товара (если он облагается таможенной пошлиной, то и с ее учетом). В 2028 году ставка должна вырасти до 10%, в 2029-м — до 15%, в 2030-м — до 20%.

При этом нововведение коснется как товаров стоимостью ниже порога беспошлинного ввоза на территорию ЕАЭС (€200), так и более дорогой продукции, облагаемой таможенной пошлиной (сейчас — 15%, планируется ее снижение до 5%). Согласно законопроекту Минфина, налоговыми агентами для взимания НДС с граждан станут иностранные и российские маркетплейсы, интернет-магазины (или их посредники), реализующие товары для покупателей из РФ. Декларации должны будут подаваться в электронной форме, при этом ФНС получит доступ к данным таможни об интернет-заказах для проверки полноты уплаты налога при ввозе товаров.

Отметим, что с 1 июля 2024 года обязанность уплачивать НДС при продаже товаров через онлайн-площадки российским потребителям была введена для всех компаний из стран ЕАЭС. Необходимость новых изменений Минфин объясняет поправками к договору о Таможенном кодексе ЕАЭС, которые выделяют онлайн-торговлю в отдельную категорию, подчеркивая, что ее развитие привело к появлению торговых площадок в странах союза, «сопоставимых по объемам продаж с крупными торговыми сетями». 2027 год в качестве срока введения НДС с интернет-продаж обусловлен тем, что такие изменения должны вступать в силу не ранее чем в следующем налоговом периоде после начала действия корректировок договора о Таможенном кодексе ЕАЭС, то есть в 2026-м это сделать бы не получилось.

Поясним, что идею взимать налог с зарубежных товаров, купленных таким способом, Минфин анонсировал еще год назад. Но тогда ведомство не видело необходимости в переходном периоде, что вызвало резкую реакцию участников рынка, предупреждавших о рисках сжатия объемов трансграничной торговли. Предложенный сейчас механизм маркетплейсы в целом устраивает. В «Вайлдберриз» отмечают, что удалось прийти к «сбалансированному решению, особенно в части постепенного повышения ставки НДС, что позволит смягчить адаптацию рынка к изменениям». В компании полагают, что изменения не окажут существенного влияния на ассортимент зарубежных товаров на российских цифровых платформах. При этом в «Вайлдберриз» добавляют, что при планах по развитию международного направления приоритетом остается поддержка отечественных производителей.

В Ozon поддерживают создание единых правил для рынка, также отмечая, что поэтапное введение НДС позволит сгладить возможные негативные последствия. Резкое изменение «могло бы спровоцировать падение рынка и неконтролируемый переток в серые каналы». Однако, подчеркивают в компании, с введением НДС важно будет сократить сроки доставки трансграничных товаров для сохранения их конкурентоспособности за счет бондовых складов.

По словам партнера Б1 Натальи Хобраковой, плавный рост ставки НДС может позволить избежать резкого роста цен и в итоге создаст практически равные условия для продавцов электронной торговли из ЕАЭС и третьих стран. Впрочем, для товаров, ввоз которых облагается пошлинами, добавляет она, удорожание будет заметнее. Данил Садовский из практики налогового консультирования юрфирмы МЭФ LEGAL полагает, что законопроект можно считать одним из инструментов борьбы с серым импортом и способом пополнения бюджета за счет значительных оборотов зарубежной онлайн-торговли.

Старший налоговый консультант Tax Compliance Анастасия Аржанова отмечает, что у маркетплейсов возникнет дополнительная административная нагрузка, связанная с функциями налогового агента. «Поскольку налог является косвенным, основное финансовое бремя ляжет на покупателей, которые столкнутся с ростом цен, но маркетплейсам придется решать задачу по минимизации негативного влияния на покупательский спрос»,— говорит она.

Как полагает партнер департамента налогов и права компании ДРТ Татьяна Кофанова, некоторые положения законопроекта потребуют уточнений — например, ставка НДС на социально значимые товары составляет 10%, в законопроекте же эта категория не выделена. Кроме того, финальная ставка в 2030 году установлена в законопроекте на уровне 20%, в то время как ставка НДС вырастет уже с 2026 года до 22%.

Риски двойного налогообложения покупаемых товаров есть, но они невелики. По словам Данилы Садовского, во многих странах, включая Китай, экспорт облагается по нулевой ставке НДС. Однако, допускает он, если в каких-то странах НДС или его аналог все же взимается, то двойное налогообложение все же может возникнуть.

Евгения Крючкова, Алина Мигачёва