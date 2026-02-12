Бизнес-климат оценен компаниями неоднозначно

Опубликованная 11 февраля Центробанком оценка бизнес-климата в январе 2026 года (по опросам компаний основных секторов экономики РФ) фиксирует ухудшение показателей до минимальных значений 2022 года. Главным образом это произошло из-за снижения текущих оценок спроса и выпуска. Одновременно ценовые ожидания предприятий резко снизились, подтверждая, что шок от повышения НДС оказался единовременным.

Также обнародованный 11 февраля Росстатом индекс предпринимательской уверенности в январе зафиксировал продолжающийся спад этого показателя в добыче и рост в обработке (индекс вышел в положительную область). Это произошло на фоне улучшения оценок спроса (с минус 28,3% до минус 19,2%), притом что оценки увеличения запасов готовой продукции также подросли.

Ранее схожий опережающий индикатор положения дел в промышленности от Института народнохозяйственного прогнозирования РАН зафиксировал сохранение негативных оценок фактической динамики спроса, выпуска и занятости при умеренной и обычной для некризисных периодов избыточности запасов готовой продукции. Между тем прогнозы спроса, планы выпуска, а также ожидаемые изменения занятости и зарплат в условиях смягчения денежно-кредитной политики демонстрировали восстановление после провала третьего квартала прошлого года.

Отметим также, что индекс деловой активности в производственном секторе России (PMI) S&P Global в январе 2026 года составил 49,4 пункта по сравнению с 48,1 пункта в декабре 2025-го, фиксируя незначительное ухудшение деловой активности в индустрии. Такая активность была минимальной за время фиксируемого устойчивого восьмимесячного спада.

Все эти оценки последовали за скачком промышленного выпуска в декабре, который зарегистрировал Росстат (см. “Ъ” от 11 февраля),— на 2,3% к ноябрю. Из-за этого показатель выпуска достиг своего исторического максимума (сезонность устранена — см. график). Оценки Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования фиксируют аналогичную картину, но с меньшей волатильностью. «Такие данные не свидетельствуют о благоприятной конъюнктуре. Весь позитив последних нескольких месяцев связан преимущественно с увеличением выпуска в секторах со значимым присутствием оборонных производств. Выпуск по гражданскому сегменту промышленности стагнирует со второго квартала 2025 года»,— фиксируют аналитики центра.

Артем Чугунов