Школьные годы православные

В 2025 году в российских православных школах училось как минимум 30 585 детей, подсчитали исследователи Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ). Еще 5874 школьника учились на заочной форме. Мальчиков и девочек среди «очников» примерно поровну: 49,7% и 50,3%. В среднем в православной школе 40% детей — из многодетных семей. Всего в православных школах учится менее 0,2% российских учеников (но это 13,1% обучающихся в частных школах).

В России зарегистрирована 201 православная школа, половина из них — в Центральном федеральном округе. В целом такие школы есть в 53 субъектах РФ из 89. Авторы исследования смогли изучить данные о 160 таких школах из 49 регионов. Как оказалось, в них преподают 4,5 тыс. учителей, из которых 18% — мужчины. Исследователи ПСТГУ отмечают, что доля преподавателей-мужчин в православных школах выше, чем в общеобразовательных учреждениях в целом,— 18% против 10%. На одного преподавателя в православных школах приходится в среднем 6 учеников (в обычных школах — 20).

Авторы исследования пришли к выводу, что выпускники православных школ показывают более высокие результаты на ЕГЭ: средний балл по русскому языку и профильной математике у них выше, чем в среднем по России. При этом 83% окончивших такие школы поступают в светские вузы и лишь 3% — в духовные учебные заведения.

Полина Мотызлевская