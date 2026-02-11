В Крыму разработают кодекс для туристов

В Республике Крым разработают кодекс для туристов с полезными рекомендациями о пребывании на полуострове. Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на министерство курортов региона.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Справочник будет включать информацию, которую необходимо учитывать перед поездкой в регион. Электронную версию документа разместят на интернет-платформах и в чат-ботах ведомства. Бумажные экземпляры появятся в информационных центрах для приезжих и гостиницах республики.

Алина Зорина