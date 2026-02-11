Главу «Единой службы заказчика» Всеволожского района арестовали по делу о взятке

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал директора МКУ «Единая служба заказчика» Всеволожского района Ленобласти Игоря Кривоносова по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ее сумма превысила 6,5 млн рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Фигуранта задержали два дня назад. Накануне ему предъявили обвинение. По версии следствия, он и другие участники группы по предварительному сговору получили деньги от представителя коммерческой организации за помощь в победе в конкрусе на госзакупку, а также общее покровительство и попустительство при исполнении муниципального контракта.

Артемий Чулков