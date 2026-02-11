В Ульяновске прокуратура начала проверку в связи с массовым недомоганием учеников

Прокуратура Железнодорожного района Ульяновска организовала проверку в связи с обращением за медицинской помощью учащихся школы, сообщила вечером в среду прокуратура Ульяновской области.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ведомство отмечает, что 11 февраля 2026 года, в учреждения здравоохранения за медицинской помощью обратились несколько учеников средней школы № 62. В связи с этим сотрудники прокуратуры проверяют исполнение санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства об охране здоровья несовершеннолетних.

Управление образования администрации Ульяновска в своем Telegram-канале сообщило, что по ситуации в средней школе №62 назначена проверка: специалистами управления совместно с администрацией школы и управлением Роспотребнадзора проводятся мероприятия по выявлению причин недомогания детей.

Ведомство отмечает, что, «по состоянию на сегодняшний день все обратившиеся учащиеся находятся под наблюдением, руководство школы поддерживает постоянную связь с их законными представителями», «Роспотребнадзором выдано предписание на проведение профилактических мероприятий», «принято решение о временной приостановке учебного процесса». Управление также отмечает, что «в ближайшие дни будет проведена дезинфекция школьных помещений». По неофициальным данным, в поликлинику обратились 48 учеников с симптомами, схожими с отравлением, однако кишечная инфекция у заболевших пока не подтверждается. В мэрии Ульяновска отметили, что сами обратились в управление Роспотребнадзора с просьбой провести проверку пищеблока и качества продуктов. «Теперь ждем результатов анализов»,— пояснили в администрации. Питание в школе обеспечивает ярославская компания ООО «Комбинат социального питания».

Похожий случай уже происходил 30 октября прошлого года в ульяновской гимназии №30 (Железнодорожный район), когда семь учеников гимназии обратились за медпомощью с признаками острой кишечной инфекции, из них два ученика госпитализированы в Ульяновскую детскую областную больницу. После этого из-за кишечной инфекции была приостановлена деятельность гимназии. В этой гимназии также работал «Комбинат социального питания».

Сергей Титов, Ульяновск