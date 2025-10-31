Из-за заболевания детей в ульяновской школе остановлена деятельность поставщика питания

Решением санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Ульяновской области под председательством регионального вице-премьера Анны Тверсковой в связи с регистрацией в минувший четверг пяти (по другим данным – семи) случаев острой кишечной инфекции приостановлена деятельность компании, поставляющей питание в гимназию №30 Железнодорожного района Ульяновска. Об этом в пятницу сообщило региональное управление Росприроднадзора.

«Временно приостановлена деятельность ООО «Комбинат социального питания», осуществляющего питание в МБОУ «Гимназия № 30 им. Железной Дивизии», «руководству гимназии № 30 и Комбинату социального питания необходимо обеспечить проведение противоэпидемических мероприятий», «выполнение будет проконтролировано Управлением Роспотребнадзора», отмечает ведомство.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», семь учеников ульяновской гимназии №30 в четверг обратились за медпомощью с признаками острой кишечной инфекции, из них два ученика госпитализированы в Ульяновскую детскую областную больницу. «Незамедлительно организовано санитарно-эпидемиологическое расследование»,— сообщили в региональном минздраве, отметив, что принято решение временно, с 31 октября, приостановить деятельность гимназии, провести противоэпидемические мероприятия. Проверку исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства об охране здоровья несовершеннолетних начала прокуратура, доследственную проверку соблюдения требований законодательства должностными лицами гимназии и сотрудниками поставщика питания организовало региональное следственное управление СКР.

По словам Анны Тверсковой, в течение выходных и праздничных дней будут завершены лабораторные исследования как пищи, так и анализов контактировавших детей, сотрудников гимназии и поставщика питания. Гимназия переведена на два дня на дистанционное обучение. 3-4 ноября, после получения итогов анализов, комиссией будет принято окончательное решение по срокам возвращения к очному обучению. В Управлении образования Ульяновска «Ъ-Волга» сказали, что по итогам расследования будут сделаны выводы и по поставщику питания, «если окажется, что вина лежит на его сотрудниках».

ООО «Комбинат социального питания» (Ярославль) фактически стал правопреемником местной компании «Торговый дом СПП» и имеет доминирующее положение на рынке соцпитания в образовательных учреждениях правобережья Ульяновска. Депутаты заксобрания региона неоднократно указывали органам исполнительной власти на ненормальность созданной ситуации с отсутствием конкуренции на этом рынке.

