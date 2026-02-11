ГАС «Выборы» переводят в боевой режим

Тренировка новой цифровой платформы Государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы» 2.0 продлится три месяца и пройдет в «боевом формате». Об этом стало известно на заседании Центризбиркома (ЦИК) 11 февраля. Это не первое мероприятие такого рода, но впервые новой избирательной платформе предстоит пройти тестирование без подстраховки, ведь старая система уже выведена из эксплуатации, а в сентябре должны пройти федеральные выборы.

С 16 февраля по 15 мая ЦИК проведет общероссийскую тренировку работы Государственной автоматизированной системы «Выборы» 2.0. Это будет финальное тестирование перед выборами депутатов Госдумы и совмещенными с ними кампаниями. Тренировка пройдет в три этапа, ее сроки и программу комиссия утвердила на заседании 11 февраля.

Подготовительный этап планируется завершить 10 марта: к этому времени должен быть разработан сценарий проведения тренировки, а также перечень исходных данных для контрольных примеров.

Основной этап, включая дни голосования (с 21 по 23 апреля), подразумевает отработку практических действий, то есть применение избирательными комиссиями подсистем ГАС «Выборы» для оперативного получения и обработки информации в соответствии со сценарием.

Наконец, с 4 по 15 мая пройдет финальный этап тренировки, который ЦИК завершит докладом о готовности системы к выборам.

Как сообщил руководитель Федерального центра информатизации (ФЦИ) Александр Сокольчук, к тренировке будут привлечены 100% избиркомов всех уровней (кроме участковых), которые «проведут» все избирательные кампании, запланированные на единый день голосования 20 сентября. Также предполагается имитация ввода в систему итогов дистанционного электронного голосования, результатов волеизъявления на экстерриториальных участках и участках, образованных в СИЗО. Ожидается, что в ходе тренировки будут задействованы данные на 100 тыс. кандидатов и более 2 тыс. избирательных кампаний. «Мы должны в ходе общероссийской тренировки это все сымитировать, отработать, чтобы с уверенностью выйти на подготовку к единому дню голосования»,— заключил господин Сокольчук.

«То есть 15 мая — это завершающий этап уже перед выборами?» — уточнила председатель ЦИКа Элла Памфилова. «Да, мы в таком режиме и останемся, сразу войдем в избирательную кампанию»,— заверил ее руководитель ФЦИ.

Заместитель председателя ЦИКа Николай Булаев напомнил, что подобные тренировки ежегодно проводятся перед выборами, а отличие нынешней от всех предыдущих только в том, что она целиком и полностью будет проведена на новой цифровой платформе, ведь старая платформа ГАС «Выборы» 1.3.1 уже выведена из эксплуатации. «Таким образом мы с вами тестируем систему в боевом, по сути дела, формате перед федеральными выборами»,— заключил зампред ЦИКа. Во время тренировки предстоит пройти все этапы региональных и федеральной кампании и еще раз подтвердить дееспособность новой цифровой платформы, подчеркнул господин Булаев: другой возможности все проверить и при необходимости провести доработку больше не будет. «Поэтому прошу всех отнестись к этому как к боевому крещению»,— предложил он. Особое внимание следует обратить на дееспособность подсистем, которые отображаются на внешних информационных ресурсах: появление одной «неаккуратной» цифры может дискредитировать всю работу избирательной комиссии, предупредил Николай Булаев.

Член ЦИКа Евгений Колюшин поинтересовался, будет ли участвовать в тренировке Москва, «или она идет по-прежнему своим путем». В тренировке участвуют 100% комиссий, заверил его Александр Сокольчук, а ввод информации осуществляется по правилам, установленным ЦИКом. «Правильно ли мы понимаем, что ввод протоколов что для Москвы, что для Казани, что для Рязани идет по одной процедуре, одному алгоритму, одним каналам связи?» — на всякий случай уточнил господин Булаев. И удовлетворенно кивнул, услышав, что все понял правильно.

Анастасия Корня