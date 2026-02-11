Депутат Останина связала школьное насилие с соцсетями и ростом тарифов ЖКХ

Причина «эпидемии школьного насилия» кроется в социальном напряжении из-за роста тарифов ЖКХ, а также деструктивного контента в соцсетях. Об этом заявила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина (КПРФ) в интервью RTVI.

Депутат отметила «очень серьезное напряжение в обществе», которое отражается как на родителях, так и на детях. Как заявила госпожа Останина, многие семьи сталкиваются со сложностями: «это отсутствие заработной платы, которая бы позволяла семье не выживать, а жить, это и непомерная плата ЖКХ, космические цены за ЖКУ».

«Многие с неустойчивой психикой, особенно подростки, молодые люди нуждаются в помощи психологов», — заявила Нина Останина. Она подчеркнула необходимость психологических служб в каждой образовательной организации. «Правительство все еще так и не поддержало наш закон (о психологической деятельности.— ''Ъ''), который мы буквально вчера внесли снова в Госдуму»,— выразила сожаление Нина Останина.

Депутат также заявила, что Роскомнадзор «не справился, честно скажем, с Telegram и с опасным, враждебным контентом». Госпожа Останина призвала «регулировать работу в соцсетях» до достижения молодыми людьми 18 лет, а также обратить внимание на «практику других государств, начиная с Китая».

С начала года произошло шесть нападении на учебные заведения. Последнее из них случилось сегодня в Анапе. В холле одного из техникумов города несовершеннолетний студент открыл стрельбу из ружья. В результате погиб один человек, двух пострадавших госпитализировали. Нападавшего задержали.