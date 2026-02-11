«Возможно, мы больше не увидимся». Студент открыл стрельбу в техникуме Анапы. Главное

В Анапе студент второго курса пришел в учебное заведение с ружьем и открыл стрельбу. Погиб один человек. Двое получили ранения. Студента задержали. Что известно о шестом с начала года нападении на учебные заведения в стране — по сообщениям официальных лиц, СМИ, очевидцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яков Поткин / ТАСС Фото: Яков Поткин / ТАСС

Днем 11 февраля в холле одного из техникумов Анапы студент открыл стрельбу из ружья. Погиб один человек. Двух госпитализировали. Сейчас им оказывается медицинская помощь. Студент задержан.

Стрелявшему — 17 лет. В соцсетях опубликовали фотографию студента во время нападения: на руке — черная перчатка, на груди — лента патронов. По данным Mash, при себе у него было двуствольное ружье 12-го калибра ТОЗ-34. Оружие он похитил у одного из родственников, сообщает Baza. Ружье в техникум он пронес под одеждой.

Во время нападения одна из студенток написала матери: «Мамочка, я тебя люблю, возможно, мы больше не увидимся». Мать сообщила РЕН ТВ, что после рассказывала ей дочь: «Говорит, было несколько взрывов, потом была стрельба, и сирены начали выть».

Погибший работал охранником техникума. Он не дал студенту пройти дальше холла, первый принял на себя удар, вызвал правоохранительные органы. Сколько выстрелов студент сделал в сторону охранника, неизвестно. Тот был ранен, его госпитализировали, но врачам его жизнь спасти не удалось. Задержали студента прибывшие на место сотрудники Росгвардии.

Состояние двух пострадавших — средней тяжести. Вместе с тем губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что «по количеству пострадавших информация еще уточняется».

Одногруппники так рассказывают о мотивах нападавшего: он хотел получить диплом раньше срока, дал взятку в 500 тыс. руб., но по итогу документа ему не выдали.

Стрелявший учился на втором курсе по специальности «Техобслуживание автомобилей». Его родители развелись полгода назад. Перед нападением подросток поставил статус в Telegram, что «невиновных в этот день не будет». Одно время в соцсетях у него было изображение «человека с дробовиком». Увлекался компьютерными играми. В мае шутил в чатах, что «заминирует школу».

Региональное управление СКР сообщило о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего, но по каким именно статьям, пока неизвестно.