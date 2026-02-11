Хороши и без мужчин

Женская 15-километровая индивидуальная биатлонная гонка на итальянской Олимпиаде стала продолжением смешанной эстафеты. В ней снова главными действующими лицами оказались две стремительные французские спортсменки: золото досталось Жюлье Симон, серебро — Лу Жанмонно. А бронза молодой и ничего до сих пор не добивавшейся болгарки Лоры Христовой подтвердила, что индивидуалка — это дисциплина, в которой снайперские озарения могут приносить совершенно неожиданные результаты.

Жюлья Симон успела завоевать на Играх две золотые медали: она привела сборную Франции к победе в смешанной эстафете и выиграла индивидуальную гонку

Фото: Andrew Medichini / AP

Фото: Andrew Medichini / AP

Жюлье Симон и Лу Жанмонно в среду, 11 февраля, снова пришлось долго позировать фотографам после финиша олимпийской биатлонной гонки. Они были у них нарасхват и три дня назад. Тогда открывавшие смешанную эстафету французские мужчины — Эрик Перро и Кантен Фийон Майе — многое сделали, чтобы их команда осталась без золота, но две надежные девчонки все поправили, уже тогда показав, что с подготовкой к Олимпиаде не просчитались: форма потрясающая.

Она, правда, не избавила их от кое-каких сложностей во время следующего состязания. Но сложности-то на нем всем гарантированы. Антхольц, где расположена итальянская биатлонная трасса,— это примерно 1600 м над уровнем моря, то, что называют среднегорьем. Еще не высокогорье, но возникают определенные сложности из-за дефицита кислорода — не столько обычно с бегом, сколько со стрельбой, даже при почти идеальной, как в этот день, погоде. Устаешь раньше, пульс подскакивает. А высокий пульс — жуткая помеха на рубеже. При этом стрельба в индивидуалке — составляющая важнейшая. Тут за промах наказывают не коротким штрафным кругом, а целой минутой.

Поэтому часто успеха добиваются не те, кто сильнее всех, а те, кому доводится пережить снайперское озарение. Ну вот как Лоре Христовой, не допустившей на четырех рубежах ни единого промаха.

Ее фамилия довольно долго красовалась на верхней строчке промежуточного протокола, фиксирующего результаты добравшихся до финиша. И это уже воспринималась как грандиозная сенсация.

Болгария — она даже не на вторых, а на третьих ролях в мировом биатлоне. Когда-то была повыше. В 1998 году на Олимпиаде в Нагано, например, золото в индивидуальной гонке взяла Екатерина Дафовска, а в 2002-м на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити бронза в гонке преследования досталась Ирине Никульчиной. Но с тех пор-то никаких олимпийских достижений. Ни намека на них. А Христова — совсем молодая по биатлонным меркам, 22-летняя спортсменка со скромненьким послужным списком. Да она ни разу даже в десятку на этапах Кубка мира не прорывалась. А сейчас стояла и вместе с тренерами наверняка тряслась от волнения. Так, сильную немку Ванессу Фойгт, у которой тоже ноль промахов, уже обскакала. А другие претендентки на медаль — итальянки Доротея Вирер и Лиза Виттоцци, шведки Эльвира и Ханна Оберг, финка Суви Минккинен — фальшивят. Да, австрийка Лиза Тереза Хаузер лучше идет, но смотрите: на четвертом рубеже провалилась!

В общем, могло даже показаться, что и золото Христовой светит ярко. Но настоящему чуду не позволили свершиться французские спортсменки. Жюлья Симон подошла к заключительной стойке с промахом в пассиве, но все равно с солидным преимуществом над болгаркой: так резво мчалась по трассе. А затем были пять точных выстрелов. Однажды, правда, пуля угодила в «габарит» — в краешек мишени, и черный кружочек помешкал, прежде чем закрыться, но решил все-таки не мешать француженке. Вслед за Симон пять таких кружочков превратила в белые и Жанмонно. Но она-то, конечно, отдавала себе отчет в том, что соотечественницу, имея на штрафную минуту больше, не обойдет. Зато можно благодаря феноменальной скорости, несмотря на срывы, добыть, поднажав на финишном круге, серебро. Это, разумеется, если последняя конкурентка — немка Франциска Пройсс, тоже поймавшая снайперскую удачу за хвост и шедшая по графику Симон, все же оступится. Пройсс на этой все решавшей стойке промазала дважды — не подвела ни Францию, ни Болгарию.

Алексей Доспехов