«Реал» урегулировал противоречия с UEFA по вопросу Суперлиги

Мадридский «Реал» объявил, что достиг договоренности с Союзом европейских футбольных ассоциаций (UEFA) «на благо европейского клубного футбола». Соответствующее сообщение опубликовано пресс-службой команды из столицы Испании.

Стороной соглашения также стала Ассоциация европейских футбольных клубов (EFC). Как говорится в релизе, по итогам переговоров были закреплены «принципы, способствующие благополучию европейского клубного футбола при соблюдении фундаментальной роли спортивных заслуг, с акцентом на долгосрочную устойчивость клубов и улучшение впечатлений болельщиков за счет использования технологий». В пресс-службе уточнили, что «принципиальное соглашение также послужит основой для разрешения юридических споров, связанных с европейской Суперлигой».

О создании Суперлиги, образованной 12 европейскими топ-клубами, было объявлено весной 2021 года. Турнир был представлен как альтернатива существующим континентальным соревнованиям. Однако под угрозой жестких санкций со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) большинство участников покинули проект в течение двух дней. Остались лишь туринский «Ювентус», «Реал» и «Барселона».

Итальянская команда вышла из структуры Суперлиги в июне 2023 года. Остававшиеся в структуре «Реал» и «Барселона» учредили группу A22, а затем подали иск с требованием признать незаконными требования UEFA и FIFA. При этом руководство каталонского клуба «не видело смысла в продвижении альтернативного турнира после внедрения UEFA более выгодного нового формата Лиги чемпионов». Позднее, 7 февраля 2026 года, «Барселона» выйдет из проекта, а «Реал» останется единственным его участником.

О споре между «Реалом» и UEFA стало известно в октябре 2025 года. Клуб подал иск против головной организации для возмещения «причиненного ущерба, упущенной выгоды и репутационных потерь». Сумма компенсации оценивалась в €4,5 млрд. Провинциальный суд Мадрида подтвердил, что UEFA «нарушил правила свободной конкуренции Европейского союза» и «злоупотребил господствующим положением» на рынке.

Арнольд Кабанов