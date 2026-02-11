В МЧС спланировали комплекс мероприятий по борьбе с паводками

Глава МЧС Александр Куренков в интервью «Российской газете» сообщил, что ведомство спланировало комплекс мероприятий по предупреждению паводков. Запланированы учения сил РСЧС всех уровней (11-12 марта), создан «Атлас опасностей и рисков», совместно с Минцифры создается система предупреждения ЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Куренков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Александр Куренков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Хочу подчеркнуть, что субъектам РФ необходимо в полной мере обеспечить реализацию своих полномочий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обусловленных циклическими рисками», — сказал Александр Куренков.

По словам министра, для предупреждения подтоплений в регионах нужно провести превентивные мероприятия: взрывные работы в местах заторов, разрушения льда с помощью ледоколов, распиловку льда, укрепить береговые линии, очистить дренажные и коллекторные системы.

«С учетом снежной зимы отдельно обращаю внимание органов местного самоуправления на необходимость своевременного вывоза снега, а также на очистку и приведение в работоспособное состояние ливневых и дренажных систем», — отметил господин Куренков.

Сейчас, по данным МЧС, запасы воды в снежных покровах превышают норму в 2-2,5 раза в Мордовии, Московской, Калужской и Тамбовской областях; в Новосибирской области и на Алтае — более чем в 3 раза. «Уже сейчас можно сказать, что на большей части территории России — добавил господин Куренков, — объемы снегозапасов, толщина льда на реках, а также глубина промерзания почвы значительно превышают норму».