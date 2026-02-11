В Геленджике пройдет совещание на тему безопасности детей после стрельбы в Анапе

Из-за произошедшей сегодня стрельбы в Анапском индустриальном техникуме власти Геленджика планируют завтра собрать экстренное совещание и обсудить организацию безопасности детей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Богодистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В совещании примут участие руководители всех образовательных учреждений города, психологи, социальные педагоги и директора охранных структур. Глава города отметил, что рамок и заборов не всегда достаточно для организации должной безопасности на территории учебных учреждений. По его словам, необходимо укреплять в детях доверие, правильно выстраивать диалог и формировать внимание к внутреннему миру детей.

«До глубины потрясла трагедия, произошедшая сегодня в Анапе. Вместе с жителями нашего края разделяю горечь утраты семьи погибшего охранника техникума. Желаю сил и стойкости семьям пострадавших»,— прокомментировал стрельбу в Анапе Алексей Богодистов.

«Ъ-Кубань» писал, что один из студентов Анапского индустриального техникума открыл стрельбу из неустановленного оружия в холле учебного учреждения. В здание ему не дал пройти охранник, который вызвал на место правоохранительные органы. В результате произошедшего он погиб, еще два человека пострадали. СКР возбудил уголовное дело по факту случившегося.

Алина Зорина