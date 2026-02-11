Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Норвежец Офтебру взял золото Олимпиады в лыжном двоеборье

Норвежский двоеборец Йенс Лурос Офтебру завоевал золотую медаль Олимпиады в Милане и Кортина-д'Ампеццо в дисциплине, объединяющей прыжки с нормального трамплина и гонку на 10 км. Гонку он преодолел за 29 минут 59,4 секунды.

Серебро завоевал австриец Йоханнес Лампартер, отставший на одну секунду. Бронзу — финн Ээро Хирвонен (+2,5 секунды).

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Для 25-летнего Офтебру это третья медаль Олимпийских игр. Четыре года назад в Пекине он взял золото в эстафете и серебро — в дисциплине, объединяющей прыжки с большого трамплина и гонку на 10 км. Норвежец является четырехкратным чемпионом мира.

Арнольд Кабанов

