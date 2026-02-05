Девелоперам прикрывают ОКНа

Депутаты петербургского Заксобрания предлагают обязать инвесторов проводить изыскательские мероприятия при редевелопменте объектов культурного наследия (ОКН). Соответствующие изменения парламентарии намерены внести в федеральное законодательство. Эксперты отмечают, что расходы на новые работы лягут на инвестора или застройщика, однако полагают, что это не станет для них «новым финансовым бременем».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Отсутствие изыскательских работ в перечне обязательных может негативно сказаться на представляющих историко-культурную ценность элементах ОКН. В первую очередь, по словам депутатов, речь идет о деревянном зодчестве

Петербургский парламент вместе с коллегами из Архангельского областного собрания и Заксобрания Республики Карелия предлагают внести поправки в 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Изменить намерены статью 44: депутаты предлагают обязать девелоперов проводить изыскательские мероприятия при приспособлении ОКН для современного использования.

К изыскательским работам, как говорится в пояснительной записке к проекту, относятся инженерные и научно-изыскательские работы: подготовка материалов о природных условиях территории, факторах техногенного воздействия на окружающую среду, о прогнозе их изменения; изучение архивных и библиографических материалов, составление исторической справки; проведение натурных исследований (обмеров, зондажей, шурфов); принятия конструктивных и объемно-планировочных решений, проектирования инженерной защиты таких объектов, разработки мероприятий по охране окружающей среды; проведение лабораторных исследований строительных и отделочных материалов. Согласно нынешнему законодательству, такие работы девелоперы сейчас проводят при сохранении, консервации и ремонте ОКН. Однако при редевелопменте — нет.

Инициативу с трибуны парламента представил депутат от фракции «Единая Россия» Всеволод Беликов. Он рассказал, что на «пробелы в законодательстве» обратили внимание в Петрозаводском государственном университете и Музее-заповедники «Кижи». Парламентарий отметил, что сейчас растет число вновь выявленных объектов культурного наследия: «По последним данным, у нас 9 тыс. объектов культурного наследия и 2,5 тыс. вновь выявленных ОКН».

По мнению авторов инициативы, отсутствие изыскательских работ в перечне обязательных может негативно сказаться на представляющих историко-культурную ценность элементах ОКН. В первую очередь, по словам депутатов, речь идет о деревянном зодчестве.

«Были случаи, когда в деревянных объектах самостоятельно устанавливали тепловые пушки, батареи. Это наносило серьезный вред. Некоторые недеревянные объекты, например, павильон "Эрмитаж" в Пушкине, не отапливаются. Была попытка приспособить павильон к приему посетителям в холодное время, но вовремя остановились»,— продолжал господин Беликов.

В пояснительной записке объясняется: «В регионах Северо-Западного федерального округа существует ряд используемых по настоящее время исторических деревянных церквей, изначально предназначавшихся исключительно для летнего использования, в отношении которых возникла необходимость их приспособления к использованию в течение всего года, что требует, в том числе, установки отопительных систем в указанных объектах. Вместе с тем без проведения изыскательских работ невозможно определить, каким образом изменение температурного режима скажется на материалах, использованных при создании и проведении отделочных работ в указанных объектах». Законопроект поддержали единогласно. После принятия его в целом проект отправят на рассмотрение в Госдуму.

Как рассказали в Setl Group, и изыскательские работы, и комплексные научно-исследовательские при работе с ОКН холдинг всегда проводит. Поэтому на работу компании с памятниками это никак не повлияет.

Вице-президент по производству группы RBI Александр Бойцов считает, что инициатива в целом логична. «В изыскания входит техническое обследование зданий и сооружений, а без этого документа корректно приспособить объект культурного наследия не представляется возможным. Это исходные данные для проектных решений, без них нет качественного проекта. В нашей практике при реконструкции объектов культурного наследия мы и так всегда выполняем изыскательские работы — это профессиональный подход, и для нас ничего не поменяется. Возможно, такое законодательное требование стимулирует применять этот же поход и других девелоперов (если они этого еще не делают)»,— говорит господин Бойцов.

По его словам, такие работы могут оказаться дорогостоящими, однако относительно всей стоимости реализации проекта реконструкции занимают «считаные проценты». «Риски тут не столько в увеличении бюджета проекта, сколько в его сроках — если изыскания и согласования по каким-то причинам затягиваются. В таком случае именно сроки могут выступить основным фактором, удорожающим реализацию проекта, так как в девелопменте время — это деньги. Предстоит оценить реальную практику внедрения такой законодательной инициативы. Важно, чтобы она не приносила больше вреда, чем пользы, вследствие каких-то дополнительных бюрократических барьеров»,— заключает господин Бойцов.

Основатель и генеральный директор архитектурного бюро Futura-Architects Олег Манов назвал инициативу целесообразной. «На мой взгляд, она должна была бы существовать в реальности. При этом надо понимать, что и сейчас ни один проект не обходится без подобных изысканий, однако законодательное закрепление переведет эти процессы на более качественный уровень. Расходы на эти работы, скорее всего, лягут на инвестора или застройщика, что не является новым финансовым бременем. Суммы зависят от масштаба, сохранности и даже таких параметров, как материалы и год постройки. Предсказать стоимость заранее крайне сложно. Комплексные исследования и изыскания в обязательном порядке согласовываются с КГИОП. Более того, до начала этих работ нужно получить разрешение на проведение изыскательских работ, а далее — согласовать программу выполнения этих работ. И только после этого выполняются изыскания»,— прокомментировал господин Манов.

Надежда Ярмула, Полина Пучкова