Мастер золотого спуска

Швейцарец Франьо фон Алльмен в среду, 11 февраля, вписал свое имя в историю горнолыжного спорта. 24-летний спортсмен, для которого Олимпиада в Милане и Кортина-Д’Ампеццо является дебютной, первенствовал в супергиганте. С учетом того, что ранее фон Алльмен выиграл золото в командной комбинации и скоростном спуске, на его счету уже три награды высшей пробы. Такого успеха на одной Олимпиаде из горнолыжников ранее добивались только два человека — австриец Тони Зайлер в 1956 году и француз Жан-Клод Килли в 1968-м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Франьо фон Алльмен признался, что все происходящее с ним на Олимпиаде походит на сон, причем такой приятный, что просыпаться нет никакого желания

Международная федерация лыжного спорта (FIS) в среду в социальных сетях опубликовала сообщение, озаглавленное: «Спустя 58 лет история переписана!» Переписал ее швейцарец Франьо фон Алльмен. Для 24-летнего спортсмена, который на турнирах FIS дебютировал еще в 2017 году, но на топовый уровень начал выбираться только пару лет назад, когда к нему пришли первые успехи на этапах Кубка мира, Олимпиада в Милане и Кортина-Д’Ампеццо и без того складывалась великолепно. На своих дебютных играх швейцарец к среде успел дважды стать олимпийским чемпионом, выиграв соревнования в командной комбинации и скоростном спуске. Он уже тогда признавался, что все происходящее походит на сон, причем такой приятный, что просыпаться нет никакого желания. Но когда казалось, что лучше уже быть не может, фон Алльмен взял и выиграл еще и супергигант. Потом уже спортсмен говорил, что ему, может быть, немножко повезло, что риск, на который он шел при прохождении дистанции, был велик, но оправдался, что трасса в солнечный день, вероятно, стала чуть медленнее после того, как он завершил выступление, и его конкуренты, американец Райан Кокран-Сигл и швейцарец Марко Одерматт, стартовавшие позже, были в невыгодном положении. Только кто все это вспомнит? А вот то, что Франьо фон Алльмен стал трехкратным олимпийским чемпионом, запишут во все справочники.

В истории горнолыжного спорта до Франьо фон Алльмена только двоим спортсменам удавалось трижды подняться на высшую ступень пьедестала на одной Олимпиаде. Причем оба случая давние.

Первым горнолыжный олимпийский хет-трик сделал австриец Тони Зайлер на Играх-1956, которые также принимала Кортина-Д’Ампеццо. Это была романтическая эпоха, когда разница в результатах между призерами могла исчисляться не тысячными (занявшего второе место Кокрана-Сигла фон Алльмен опередил на 0,13 секунды), а полноценными секундами. Зайлер, первенствовавший в слаломе, гигантском слаломе и скоростном спуске, ни разу не подпустил соперников ближе, чем на 4 секунды. В 1968 году, уже в Гренобле, достижение Зайлера повторил француз Жан-Клод Килли. Будущий кавалер ордена Почета (господин Килли был главой координационной комиссии МОК по подготовке к Играм-2014 в Сочи и получил от президента РФ Владимира Путина награду за «большой вклад в развитие международного олимпийского и паралимпийского движения и заслуги в подготовке российских спортсменов»), как и Зайлер, победил в слаломе, гигантском слаломе и скоростном спуске.

Зайлер и Килли, может быть, собрали бы и больше медалей на своих Олимпиадах, но в те годы в горнолыжной программе Игр разыгрывалось всего три комплекта наград против пяти на нынешних. Любители порассуждать на тему «раньше было лучше» наверняка также отметят, во-первых, что Зайлер и Килли, в отличие от фон Алльмена, проявили себя как универсальные спортсмены, показав отменные результаты и в скоростных, и в технических дисциплинах; во-вторых, что Зайлер и Килли свои золотые медали брали без чьей-либо помощи. Дело в том, что фон Алльмен одну из своих медалей получил в командной комбинации (участвуют два спортсмена, представляющие одну страну, каждый из них выступает в одной дисциплине — скоростном спуске или слаломе) вместе с Танги Нефом. Фон Алльмен свою попытку завершил только на четвертом месте, а на золото его и себя вытянул именно Неф, ставший лучшим в слаломе. Но кто будет вдаваться в такие детали? Ведь как ни крути, а три олимпийских золота — это три олимпийских золота.

Александр Петров