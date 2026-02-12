Издательство «Эксмо» основано в 1991 году. Сначала компания работала в сфере оптовой торговли книгами, с 1993 года начала самостоятельную издательскую деятельность. Авторский портфель издательства насчитывает около 8 тыс. имен. В 2012 году президент «Эксмо» Олег Новиков получил опцион на контроль над издательством АСТ. После слияния двух крупнейших издательств в том же году образовалась группа «Эксмо-АСТ».

Сегодня «Эксмо» занимает лидирующие позиции на рынке коммерческой литературы: в 2025 году издательство выпустило почти 12 тыс. наименований книг. Общий тираж составил 50,5 млн экземпляров.