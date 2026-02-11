В России утвердили концепцию токенизации активов реального сектора экономики

Правительство РФ утвердило Концепцию токенизации активов реального сектора российской экономики, разработанную Министерством финансов и Банком России. Об этом сообщается в пресс-релизе Минфина.

Как утверждают в ведомстве, цель документа — внедрение и развитие цифровых инноваций, в том числе технологий распределенных реестров (блокчейн).

На первом этапе правительство планирует внедрить токенизацию прав собственности на различные виды имущества и исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, сделки с которыми не подлежат госрегистрации. Кроме того, план предполагает токенизацию документарных ценных бумаг и долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью.

Как отмечают в Министерстве финансов, меры помогут диверсифицировать инвестиционные активы, повысят их ликвидность, сделав более доступными для небольших частных инвесторов — блокчейн заменит финансовых посредников и сократит транзакционные издержки. «Реализация концепции создаст современную и конкурентоспособную систему токенизации права собственности на активы реального сектора экономики»,— заявили в Минфине.

В мае 2025 года Минфин объявил, что готовит законопроект об экспериментальном правовом режиме для токенизации активов реального сектора.