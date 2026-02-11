Во МХАТе перераспределяют роли

Сергей Безруков и Евгений Писарев могут возглавить Школу-студию МХАТ вместо Константина Богомолова. Об этом со ссылкой на источники в театре сообщает ТАСС. При этом собеседники “Ъ FM” также называют кандидатуры Михаила Пореченкова и Марины Брусникиной. Богомолов заявил об уходе из Школы-студии утром, 11 февраля. Причину такого решения он не назвал. Впрочем, это произошло после волны критики. Против его назначения выступили актеры-выпускники вуза: в открытом письме министру Ольге Любимовой они называли такой выбор «нарушением традиций преемственности». Среди подписавшихся под письмом были актеры Юлия Меньшова, Антон Шагин, Варвара Шмыкова и Марк Богатырев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Богомолов в ответ заявлял, что рассуждения о «своих» и «чужих» ему кажутся наивными. Кто теперь возглавит Школу-студию МХАТ? Театральный критик и автор “Ъ” Марина Шимадина считает, что вуз может предложить место своему выпускнику или бывшему преподавателю: «Театральное сообщество достаточно бурно отреагировало на назначение: выпускники писали письмо с протестом, это много обсуждалось в соцсетях. Давление было достаточно сильное, и, мне кажется, многие этого ждали или надеялись.

Для консервативной части театральной общественности он слишком либеральный, и ему не могут простить его прошлых спектаклей, достаточно экстравагантных, смелых. Для либеральной части, наоборот, он — тот, кто поддерживает современный курс. Поэтому он является неприемлемой кандидатурой и для тех, и для других. Свой среди чужих, чужой среди своих.

Сейчас звучит несколько имен, кто может следующим занять этот пост. Может быть, будут выбирать более аккуратно, понимая, что Школа-студия готова защищать свои интересы, приоритеты, традиции и так далее. И все-таки назначат кого-то из бывших выпускников или преподавателей, ту же Марину Брусикину, которая многое в школе делала. Мне кажется, это хорошая кандидатура».

Богомолов возглавил Школу-студию в конце января, после смерти Игоря Золотовицкого. Актер руководил ей 13 лет. По сообщению Минкульта, договор с режиссером заключили до проведения выборов нового ректора. Актеры МХТ и сотрудники Школы-студии отказались комментировать “Ъ FM” новость об уходе Богомолова из вуза.

Однако театральный критик Марина Тимашева считает, что для актерского сообщества событие стало сюрпризом: «В театральном сообществе, мне кажется, никто такого не ждал и не мог предположить. Все понимают, каковы возможности и связи Константина Богомолова, соответственно, предположить такое развитие сюжета, я не думаю, что кто-то мог.

В качестве кандидатов на этот пост назывались, например, в кулуарах имена Михаила Пореченкова, Евгения Писарева, художественного руководителя театра имени А. С. Пушкина. Какие-то еще фамилии, наверное, есть. Абсолютно неясно, как теперь это все будет. Могут точно так же сказать, как говорили про Богомолова, что Пореченков не закончил Школу-студию МХАТ».

Среди других кандидатов на пост ректора в вузе ТАСС называл артиста Дмитрия Певцова. В беседе с «РИА Новости» он заявил, что не согласился бы возглавить Школу-студию МХАТ. Свое возможное назначение отказался комментировать режиссер Евгений Писарев. Театральный критик Глеб Ситковский считает его самым подходящим вариантом на должность:

«Чаще всего называют кандидатуру Евгения Писарева. Мне тоже кажется, что она была бы наиболее разумной, потому что он не просто выпускник Школы-студии, но и педагог, у него есть управленческие навыки, он много лет успешно возглавляет театр имени Пушкина.

В 2009 году был назначен и. о. ректора ГИТИСа Юрий Шерлинг. Он был до этого худруком Камерного еврейского музыкального театра. Фигура противоречивая, и после серии протестов в театральной среде он вынужден был отказаться от этого назначения. Константина Богомолова назначают сначала и. о. ректора, потом появляется письмо выпускников Школы-студии МХАТ, где они негативно оценивают эту кандидатуру, говоря о том, что он не связан с традицией Школы-студии, не учился здесь. Это важное обстоятельство для мхатовцев.

Я думаю, что причина элементарная — насильно мил не будешь. То есть приходить на конфликте, видимо, Богомолов не захотел. Скорее всего, были какие-то вещи, которых мы не знаем, какие-то разговоры, после которых он принял это решение. Но в целом, конечно, солидарная позиция мхатовцев, я думаю, сработала».

Константин Богомолов остается художественным руководителем театра на Малой Бронной. Также с 2024-го он возглавляет Сцену «Мельников», созданную Романом Виктюком. В прошлом году режиссер получил звание заслуженного деятеля искусств России.

Анна Кулецкая, Егор Парфенов