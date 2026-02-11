В Анапе начала работать горячая линия для помощи очевидцам стрельбы

В Анапе начала работать горячая линия психологической помощи для студентов, их родителей и преподавателей Анапского индустриального техникума, где сегодня произошла стрельба. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Работа психологов организована по поручению главы Анапы Светланы Масловой. Консультацию можно получить по номеру Анапского филиала Центра диагностики и консультирования Краснодарского края — 8-86133-569-26.

Кроме того, для оказания психологической помощи организован прием граждан в Анапе на улице Парковая, 29 (здание средней школы №4). Сегодня специалисты Центра будут принимать посетителей до 21:00.

С пострадавшими работают психологи министерства здравоохранения региона. Еще одна бригада специалистов дежурит в техникуме для оказания помощи сотрудникам на месте.

«Ъ-Кубань» писал, что один из студентов техникума открыл стрельбу в холле учебного учреждения. Дальше в здание ему не дал пройти охранник, который оперативно среагировал и вызвал на место правоохранительные органы. В результате произошедшего погиб охранник техникума и пострадали два человека.

Алина Зорина