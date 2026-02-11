Мирра Андреева не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Дохе

Седьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева проиграла канадке Виктории Мбоко, занимающей 13-е место в мировой классификации, в третьем круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в Дохе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мирра Андреева

Фото: Mohammed Salem / Reuters Мирра Андреева

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Матч продлился 2 часа 10 минут и завершился со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (7:5) в пользу 19-летней канадки. В десятом гейме третьего сета Андреева не реализовала матчбол на своей подаче. В четвертьфинале соперницей Мбоко станет победительница матча между китаянкой Чжэн Циньвэнь и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

18-летняя Андреева в нынешнем сезоне выиграла один турнир — категории 500 в Аделаиде, в финале которого она обыграла как раз Мбоко — 6:3, 6:1. Всего на счету россиянки четыре титула WTA.

Турнир в Дохе, общий призовой фонд которого превышает $4 млн, завершится 14 февраля. В прошлом году победительницей состязания стала американка Аманда Анисимова.

Арнольд Кабанов