Директор техникума в Анапе рассказала подробности произошедшей стрельбы

Директор Анапского индустриального техникума Евгения Пономарева прокомментировала стрельбу в учебном учреждении. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

По словам директора учебного учреждения, первый выстрел нападавший сделал, находясь на улице. Там он ранил сотрудницу техникума, которая стояла неподалеку от входа в здание. По видеокамерам происходящее увидел охранник, который закрыл и заблокировал двери, чтобы нападавший не прошел внутрь.

Подойдя к двери, молодой человек выстрелил в охранника через стекло и ранил его, несмотря на то что тот был в бронежилете. Однако охранник успел нажать тревожную кнопку, вызвать сотрудников Росгвардии и сообщить по рации второму пункту охраны о происходящем.

Евгения Пономарева также отметила, что нападавший выстрелил еще несколько раз в охранника. Один из выстрелов задел студента, находившегося дальше, за пунктом охраны, в холле.

Сегодня, 11 февраля, студент второго курса анапского техникума открыл стрельбу у входа в учебное заведение на улице Промышленной. СКР возбудил уголовное дело по факту происшествия.

Алина Зорина