Пашинян: срок эксплуатации Армянской АЭС может быть продлен до 2046 года

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что срок эксплуатации Мецаморской атомной электростанции можно продлить до 2046 года. Прежде предполагалось, что этот срок продлится до 2036 года. По его словам, за это время может быть принято решение о строительстве новой станции. Этот вопрос обсуждается с Россией, США, Францией, Южной Кореей, Китаем.

Никол Пашинян

Фото: Sergei Bulkin / Sputnik / Reuters Никол Пашинян

Фото: Sergei Bulkin / Sputnik / Reuters

«Мы сейчас находимся в цикле продления срока эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года, после чего будет возможность продлить срок деятельности АЭС на еще один этап, предположительно, на 10 лет. То есть, получается, 2036 год и 2046 год»,— сказал Никол Пашинян во время правительственного часа в парламенте.

Второй энергоблок армянской АЭС советских годов постройки был модернизирован в 2021 году «Росатомом». Изначально срок его эксплуатации продлили до 2026-го, затем — до 2036-го. С этой целью «Армянская АЭС» подписала контракт с «Русатом Сервис» — интегратором сервисного предложения ГК «Росатом» для АЭС за рубежом.

На этой неделе Никол Пашинян провел переговоры в Ереване с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, по итогам которых стороны подписали соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере. В частности, в нем идет речь о возможном участии американской компании в тендере на замену армянской АЭС на модульные реакторы. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что в области атомной энергетики «Россия, безусловно, обладает большими компетенциями и большей конкурентоспособностью» и способна «за меньшие деньги обеспечивать лучшее качество».

Лусине Баласян