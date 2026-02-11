Власти Воронежа обсуждают комендантский час для баров ради спокойствия жителей

Мэр Воронежа Сергей Петрин на пресс-конференции в среду, 11 февраля, прокомментировал планы властей запретить ночную торговлю алкоголем для заведений в центре, появившиеся после того, как самые шумные из них, в том числе «Аура», «Хлам» и Barak O’Mama, попали в «черный список» МВД. Господин Петрин, отвечая на вопрос «Ъ-Черноземье», заявил, что власти не будут вводить общих ограничений для всех участников рынка. Мэрия намерена «решать проблему точечно». В числе возможных мер обсуждаются отказ от круглосуточной работы проблемных заведений и введение своеобразного «комендантского часа»: клубы обяжут закрываться с 6 утра и не работать до 12 дня, чтобы самые пьяные гости не могли найти, где продолжить отдых.

Мэр Воронежа Сергей Петрин

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Воронеже работают несколько сотен объектов общепита, и к большинству из них у властей подобных претензий, какие возникли к самым шумным заведениям, нет.

«Какие-то ограничения, которые коснулись бы всех, мы изначально не рассматривали»,— сказал господин Петрин.

По его словам, запрет алкоголя во всех ресторанах «обрушит всю эту сферу», поэтому задача — решить проблему точечно.

Господин Петрин сообщил, что уже дважды встречался с рестораторами и обсуждал возможные меры с собственниками проблемных заведений. В числе предложений — отказ от круглосуточного режима работы и введение единого перерыва с 6:00 до 12:00. «Чтобы, когда клиенты находятся не совсем в адекватном состоянии, им просто-напросто некуда было идти»,— пояснил мэр логику возможных изменений.

Кроме того, обсуждается запрет парковки у отдельных объектов. По словам господина Петрина, значительная часть конфликтов с гостями Barak O’Mama происходила не внутри заведения, а на прилегающей территории, в том числе «на стихийных парковках». В качестве варианта борьбы с нарушениями рассматриваются установка знаков запрета парковки и эвакуация автомобилей.

Мэрия также планирует уделить больше внимания проверке шумоизоляции помещений, где расположены бары. Часть заведений находится на первых этажах домов, и горожане регулярно обращаются с жалобами на шум и музыку. «Есть технические решения по шумоизоляции»,— отметил господин Петрин. Также, по его словам, может быть пересмотрена численность служб охраны в заведениях.

В ближайшее время предложения планируется формализовать совместно с полицией и приступить к их практической реализации. «Задача — навести порядок именно в этих пяти проблемных заведениях»,— подчеркнул господин Петрин, добавив, что после этого «отпадут разговоры» о введении ограничений для всей отрасли.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», наибольшие претензии у МВД возникли в январе к бару Barak O’Mama, ночному клубу Aura, кальян-бару «Библиотека», бару «Хлам», бару BarDuck. Все они — одни из самых известных центров местной ночной жизни.

Сергей Петрин на пресс-конференции напомнил, что обсуждение возможных ограничений для заведений общепита было связано исключительно с ростом числа правонарушений в нескольких конкретных точках. По его словам, инициатива исходила от руководителя городского управления МВД Сергея Гнедьева и была направлена депутатам городской думы.

«Поводом стало большое количество инцидентов в заведениях, в первую очередь на проспекте Революции. Количество правонарушений только в этих объектах мерилось сотнями. Наряды полиции выезжали туда практически ежедневно, фиксировались конфликты с причинением вреда посетителям и сотрудникам. Основная часть правонарушений происходила в состоянии алкогольного опьянения»,— пояснил мэр.

Участники рынка и владельцы попавших в центр внимания мэрии и МВД заведений ранее заявляли «Ъ-Черноземье»: после ограничений (в январе обсуждалось в плоть до полного запрета на торговлю алкоголем ночью) придется закрыться, что сыграет на руку нелегальной продаже спиртного.

Сергей Калашников