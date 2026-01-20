Отплескалась синева

Сегодня мэр Воронежа Сергей Петрин встретится с рестораторами, чьи заведения, в том числе такие центры местной ночной жизни, как «Аура», «Хлам» и Barak O’Mama, попали в «черный список» МВД. В связи с большим количеством преступлений в них нужно запретить продажу алкоголя ночью, считает полиция. Владельцы уверены: после этого придется закрыться, что сыграет на руку нелегальной продаже спиртного. Городские власти считают, что для таких точечных ограничений нет необходимых норм в законе.

Крупные ночные клубы в Воронеже рискуют закрытием из-за проблем с полицией. На фото: аллея славы рок-н-ролла возле бара «Хлам», 2023 год

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

О планируемой встрече «Ъ-Черноземье» сообщили несколько приглашенных предпринимателей, также ее подтвердил на пресс-подходе после еженедельной планерки в мэрии в понедельник, 19 января, сам Сергей Петрин. Началу дискуссии предшествовало составление главным управлением МВД по региону списка заведений Воронежа, на которые приходится наибольшее количество обращений в полицию и фактов правонарушений, включая тяжкие преступления. В пятницу представители главка направили перечень в горадминистрацию. В качестве решения проблемы полиция предложила запретить продажу спиртного в проблемных заведениях ночью (но конкретное время, по мнению МВД, должна определить мэрия).

«Заведения находятся на первых этажах многоквартирных жилых домов, и мы фиксируем массовые жалобы от жителей. Со стороны предпринимателей отсутствует контроль и не предпринимаются меры для того, чтобы наладить ситуацию»,— сказала «Ъ-Черноземье» руководитель пресс-службы главка Наталья Куликова.

Список она раскрывать не стала, но сообщила, что по критерию наибольшего количества правонарушений за прошлый год в него входят:

бар Barak O’Mama, 219 инцидентов за год. Юрлицо — ООО «Стекляшка», в нем, по данным Rusprofile, 78,75% принадлежит Марии Окуневой, еще 21,25% — Ольге Таманцевой;

ночной клуб Aura, 160 инцидентов. Юрлицо — ООО «Аура», где 50% принадлежит Сергею Гнездилову, по 25% — Желилу и Халилу Хатамовым;

кальян-бар «Библиотека», 160 инцидентов. Юрлицо и собственников в открытых источниках найти не удалось;

бар «Хлам», 94 инцидента. Юрлицо — ООО «Огого», в равных долях принадлежит Михаилу Меркулову, Алексею Кравцову и Сергею Любицкому;

по данным «Ъ-Черноземье», также в список входит бар BarDuck, данных по количеству правонарушений в нем нет.

Стоит отметить, что ни одно из упомянутых заведений не находится в жилой застройке — они занимают части общественно-деловых зданий или объектов коммерческой недвижимости.

В мэрии пока не спешат с принятием решений в отношении заведений. «Необходимо провести совещание в городской думе для выработки предложений и инициатив, которые позволят навести порядок в этой сфере. Если ограничения будут введены, они будут касаться всех, речь идет полностью обо всей сфере. Поэтому и решения требуются взвешенные, грамотные, чтобы из-за нескольких нерадивых собственников не нанести ущерб всей отрасли»,— сказал вчера господин Петрин во время пресс-подхода.

Управляющий партнер Barak O'Mama Михаил Окунев заявил «Ъ-Черноземье», что в ответ на позицию полиции планирует усилить меры безопасности в заведении:

«Мы готовим ряд мероприятий: увеличение числа сотрудников службы безопасности и введение более жесткого фейс-контроля на входе, чтобы не пропускать посетителей, уже находящихся в состоянии опьянения».

«Запрет продажи алкоголя в отдельных ресторанах я считаю неэффективной полумерой. Гораздо правильнее работать над предотвращением инцидентов внутри заведения. Мы открыты для максимального сотрудничества с полицией вплоть до организации дежурства нарядов рядом с нашими объектами. Решение должно быть комплексным и совместным — со стороны бизнеса, администрации и правоохранительных органов»,— сказал бизнесмен.

Владелец бара «Хлам» Михаил Меркулов считает дискуссию о возможных запретах для ночных заведений неконструктивной и предупреждает о серьезных последствиях для бизнеса и города в случае их введения:

«Мы, как законопослушный бизнес, выполняем функцию "санитаров леса" — обеспечиваем охрану, контроль и ведем видеонаблюдение, предотвращая эскалацию конфликтов.

Если же запреты все же введут, это не решит проблему, а лишь переместит ее в парки, подъезды и квартиры. Для туристической привлекательности Воронежа и доходов бюджета это будет удар. Это приведет к закрытию баров, клубов и некоторых ресторанов, сокращению рабочих мест и росту нелегального оборота алкоголя. Вместо точечных запретов для легального бизнеса эффективнее было бы усилить борьбу с нелицензионной торговлей».

Судебный эксперт экспертной группы Veta Александр Терентьев отметил, что федеральный закон предоставляет субъектам РФ широкие полномочия по введению дополнительных ограничений в сфере розничной торговли алкоголем. «При наличии политической воли и поддержки населения можно на уровне местного законодательства практически исключить продажу алкоголя в конкретном месте и в конкретное время. Альтернативный путь — административный: усилив надзор за конкретными заведениями, можно найти нарушения, достаточные для лишения лицензии или приостановки деятельности на срок до 90 суток. Это, по сути, метод выдавливания бизнеса, и такие прецеденты на рынке уже существуют»,— заключил господин Терентьев.

Ульяна Ларионова