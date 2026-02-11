Госдума в первом чтении одобрила автоматические штрафы через систему «Честный знак»

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий упрощенный механизм привлечения к административной ответственности на основе данных системы маркировки «Честный знак». Инициатива поддержана правительством и профильными структурами.

«Законопроект по сути обеспечивает переход на новый уровень цифрового контроля за маркировкой, качеством и безопасностью продукции, на основе принципа минимального вмешательства в работу контролируемого лица»,— заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Механизм аналогичен работе дорожных камер: касса передает данные о продажах в систему, которая фиксирует нарушение — например, продажу просроченных продуктов или товаров без маркировки. На этом основании формируется постановление, которое подписывает Роспотребнадзор и направляет в личный кабинет на «Госуслугах».

«Это правильный законопроект, нужный и необходимый, разработан во исполнении поручения Президента Российской Федерации»,— заявил депутат Госдумы Александр Тетердинко.

По словам Анны Поповой, маркировка уже помогла сократить нелегальный оборот до рекордных 9% и предотвратила продажу более 3 млрд единиц незаконно находившихся в обороте товаров, включая 786 млн единиц просроченной продукции.