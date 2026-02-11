Володин пообещал изучить правовые основания для замедления Telegram

На закрытой «разминке» в начале пленарного заседания Госдумы депутат Алексей Куринный (КПРФ) поинтересовался правовыми основаниями замедления работы мессенджера Telegram. В ответ спикер нижней палаты Вячеслав Володин попросил его подготовить протокольное поручение по данному вопросу и пообещал его рассмотреть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как рассказал источник «Ъ» в Думе, господин Куринный сослался на обращения граждан по поводу замедления работы мессенджера. Коммунист навал Telegram «мощным инструментом общения русскоязычной аудитории» и посетовал, что россияне не получили объяснений сложившейся ситуации. «Какие правовые основания? Надо разобраться»,— заявил депутат.

Роскомнадзор 10 февраля сообщил, что ограничения в работе Telegram сохранятся до тех пор, пока сервис не приведет свою деятельность в соответствие с российским законодательством. В настоящее время пользователи фиксируют проблемы в работе мессенджера: сообщения отправляются с задержкой, наблюдается некорректная загрузка файлов, фото и видео.

Подробнее об ограничениях работы мессенджера в России — в материале «Ъ» «Ни на Telegram жалости».

Влас Северин, Анастасия Корня