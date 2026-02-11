Ремонт рыбного порта Махачкалы завершится в 2026 году

ООО «Порт-Петровск» планирует завершить модернизацию рыбного порта в Махачкале к концу 2026 года. Компания инвестировала в проект более 350 млн руб., сообщили в пресс-службе правительства Дагестана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мякишев, Коммерсантъ Фото: Алексей Мякишев, Коммерсантъ

Заместитель председателя правительства республики Нариман Абдулмуталибов отметил, что арендатор восстановил разрушенные здания, отремонтировал административные и складские помещения, частично привел в порядок железнодорожные пути, полностью заменил кабельные линии и установил новую трансформаторную подстанцию.

Работы стартовали в 2019 году после передачи порта в долгосрочную аренду «Порт-Петровск» от ФГУП «Нацрыбресурс». Изначально компания обещала закончить реконструкцию к ноябрю 2022 года, но сдвинула сроки из-за масштаба задач. В 2024 году инвестиции выросли до 500 млн руб., включая монтаж морозильного оборудования и запуск цеха по первичной переработке кильки мощностью 100 т в сутки. Очистка акватории от затонувших судов увеличила полезную длину причалов, что позволит поднять объемы перевалки рыбы.

Руководитель «Порт-Петровск» Мирза Абдурагимов зарегистрировал компанию в Махачкале в 2011 году. Она специализируется на услугах водного транспорта. За 2024 год выручка достигла 390 млн руб., чистая прибыль — 220 млн руб., показывают данные «СПАРК-Интерфакс». Проект вписывается в стратегию Росрыболовства по развитию терминалов до 2030 года и концепцию рыбного хозяйства Дагестана. Руководитель ведомства Илья Шестаков 10 февраля высоко оценил ход работ и подчеркнул важность порта для вылова в Каспийском море с учетом запасов рыбы в дагестанском секторе.

Реконструкция создаст дополнительные рабочие места — ранее компания ввела 63 вакансии. Порт станет центром перевалки и переработки рыбы благодаря географии Махачкалы.

Станислав Маслаков