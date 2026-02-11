Duty Free поймал поток

Туристы оживили торговлю в магазинах Duty Free. Оборот точек беспошлинной торговли за прошлый год взлетел почти на 90%. Исследование провела финтех-компания «ЮMoney». Драйвером роста стала адаптация платежных систем под иностранцев, считают аналитики. Россия запустила проект «Карта туриста». Она позволяет путешественнику еще у себя в стране дистанционно пройти идентификацию и стать клиентом российского банка.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Получить карточку с системой «Мир» можно прямо в аэропорту, напомнила руководитель направления карточных продуктов сервиса «ЮMoney» Наталья Ражева: «Туристический сегмент — это главный драйвер роста. За 2025 год в Шереметьево было оформлено и активировано в полтора раза больше карт туриста, чем за аналогичный период годом ранее. Возможность для иностранных туристов снова использовать безналичные платежи в России отразилась и на показателях магазинов Duty Free — обороты взлетели на 85%, а число трансакций выросло на 70%.

Снятие барьеров при оплате стимулирует гостей страны активнее тратить оставшиеся средства перед вылетом, что подтверждается и ростом среднего чека в беспошлинных зонах. Здесь видим рост на 9%, до 2,3 тыс. руб. Аналогичная картина наблюдается и в сувенирных лавках, где оборот увеличился на 48%».

По данным «СберАналитики», турист в России тратит примерно 2,3 тыс. руб. в день. Это без учета проживания и стоимости билетов. Гости из арабских стран считаются самыми щедрыми: они любят ужинать в ресторанах и тратить деньги в брендовых магазинах. В прошлом году граждане Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов впервые вошли в топ-6 самых многочисленных визитеров. Раньше регион не входил даже в первую тридцатку, сообщала Ассоциация туроператоров.

Именно эта категория гостей, а также сами россияне, путешествующие по стране, стали главными посетителями Duty Free, полагает партнер-эксперт компании «Яков и партнеры» Илья Иванинский: «Достаточно пройтись по Москве, и мы увидим огромное количество туристов из арабских стран, которые заходят во все магазины, катаются на каруселях в центре и так далее. Конечно, эти люди проходят через Duty Free и тратят там деньги.

Российские граждане, которые перемещаются между городами, если попадают в магазин Duty Free, могут там что-то купить, это тоже работает на рост продаж. Самыми ходовыми товарами всегда были и остаются сладости, алкоголь, парфюмерия, косметика и одежда. Выделить какой-то один локомотив продаж Duty Free проблематично».

Всего, по данным Ассоциации туроператоров, в прошлом году в России побывало 1,2 млн иностранцев. Каждый второй из них — из Китая. Но значительный рост оборота Duty Free, возможно, обеспечили не иностранцы, а сами россияне. В магазинах беспошлинной торговли они активно закупаются импортным алкоголем, пояснил исполнительный директор компании Fortwine Александр Липилин:

«Это увеличение связано с тем, что люди, просто заходя в международную зону беспошлинной торговли, видят достаточно серьезную разницу в стоимости продукции с супермаркетами и магазинами внутри страны, соответственно, радостно пользуются этой выгодой и покупают алкоголь. Для недорого вина, например, разница может доходить до 50%, для дорогого — минимум до 25%, то есть это действительно выгодно.

Плюс надо понимать, что многие алкогольные напитки, которые по тем или иным причинам не поставляются в Россию, можно часто найти в зоне duty free. Это касается каких-то видов шампанского, некоторых вин, виски».

На рост продаж магазинов Duty Free повлияло и расширение беспошлинной торговли на зону локальных вылетов. Для большего стимулирования бизнеса планировалось разрешить там и продажу алкоголя. Такой законопроект еще в 2023 году подготовил Минфин. Предполагалось, что разрешение получат три аэропорта: Шереметьево, Внуково и Домодедово. Однако проект до сих пор не запущен.

