МИД КНР: США — крупнейший источник хаоса для международного ядерного порядка

МИД Китайской народной республики обвинил США в политической манипуляции, нацеленной на достижение ядерной гегемонии и уклонение от ответственности за ядерное разоружение. С соответствующими обвинениями в адрес Вашингтона на брифинге 11 февраля выступил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь.

«Вашингтон продолжает искажать и очернять ядерную политику Китая, что, по сути, является политической манипуляцией со стороны США с целью достижения ядерной гегемонии и уклонения от их собственной ответственности за ядерное разоружение. При этом именно США являются крупнейшим источником хаоса международного ядерного порядка и глобальной стратегической стабильности», — заявил он.

Среди прочего Линь Цзянь напомнил, что США просто позволили истечь сроку действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), не приняв предложение России о сохранении центральных количественных лимитов этого соглашения на год и более. По словам китайского дипломата, это подорвало доверие между ядерными державами и нанесло ущерб глобальной стратегической стабильности. «Мы надеемся, что американская сторона отреагирует на ожидания международного сообщества и возобновит стратегический диалог с Россией для обсуждения договоренностей на период после истечения срока действия договора», — подчеркнул он.

Линь Цзянь отверг обвинения американской стороны в проведении Китаем ядерных испытаний, назвав их беспочвенными. «КНР выступает против фабрикации США предлогов для возобновления собственных испытаний», — добавил официальный представитель МИДа. Он призвал Соединенные Штаты «подтвердить приверженность пяти государств, обладающих ядерным оружием, мораторию на ядерные испытания, поддержать глобальный консенсус в отношении запрета на ядерные испытания и предпринять конкретные действия для обеспечения международного режима ядерного разоружения и нераспространения».

11 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров на пленарном заседании в Госдуме заявил, что Россия будет сохранять мораторий на превышение лимитов, установленный ДСНВ, если США не выйдут за установленные ограничения.

