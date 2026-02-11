Арестованный в Ереване Карапетян возглавил партию «Сильная Армения»

Глава группы компаний «Ташир», арестованный в Ереване по обвинению в призывах к захвату власти, избран главой новой политической партии «Сильная Армения». Партия намерена участвовать в парламентских выборах, которые пройдут 7 июня.

«Сегодня, 11 февраля, состоялся съезд партии Самвела Карапетяна. На съезде были избраны новый президент и совет. Самвел Карапетян единогласно избран председателем партии»,— написала пресс-секретарь движения «По-нашему» Марианна Каграманян в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

12 февраля партия проведет официальную презентацию и объявит, кто от «Сильной Армении» станет кандидатом на пост премьер-министра.

Самвел Карапетян находится под арестом с 18 июня 2025 года. Его обвинили в призывах к захвату власти после того, как он выступил в защиту Армянской апостольской церкви, представителей которой критикует премьер Никол Пашинян. Он и его защитники настаивают, что дело против предпринимателя политически мотивировано.

После ареста сторонники бизнесмена создали общественное движение «По-нашему», а 18 января зарегистрировали политическую партию «Сильная Армения». Самвел Карапетян имеет второе гражданство (российское), а потому даже при отсутствии уголовного дела не мог бы претендовать на должность премьера.

Лусине Баласян