Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Судим по статусу

Петр Гуменник почти лишился шансов на медаль в мужском одиночном катании

Петр Гуменник, выглядевший реальной российской надеждой на медаль на итальянской Олимпиаде, видимо, все-таки обречен остаться без нее. Причем, кажется, не столько из-за собственных ошибок в многострадальной короткой программе в состязаниях в мужском одиночном катании, сколько из-за своего статуса — нового для международной элиты фигурного катания персонажа, которому полагается придерживать оценки там, где можно придержать. Трудно представить, как с таким подходом Гуменник может скакнуть 13 февраля в произвольной программе слишком высоко вверх с промежуточного 12-го места.

Петр Гуменник

Петр Гуменник

Фото: Ashley Landis / AP

Петр Гуменник

Фото: Ashley Landis / AP

В иных обстоятельствах формально скромный результат Петра Гуменника, показанный поздним вечером во вторник, 10 февраля, мог бы всем, кто за него переживает, даже послужить поводом для не такого уж сдержанного оптимизма.

Петр Гуменник выбрался вместе с проявившей чудеса изворотливости командой из сложнейшей передряги с запретом на использование музыки из фильма «Парфюмер» прямо перед открытием Олимпиады

Ситуация могла вылиться в катастрофу, но не вылилась, потому что оперативно нашли и приспособили под короткую программу замену. А «Waltz 1805» Эдгара Акопяна встал органично, как влитой. Катался под первым номером, который предполагает особенный мандраж, но с нервами в общем-то справился. Ошибка — очевидная — всего одна: вместо тройного тулупа, закрывающего каскад, исполнил двойной. Не то чтобы великий конфуз. Зато четверной флип, к которому был пристегнут тулуп, и четверной лутц, уже сольный, как и тройной аксель, получились классно — никаких недокрутов, хоть ими Гуменник отличался в России.

А флип и лутц — это между прочим «старшие», особенно ценные квады. Не все в авангарде мужского одиночного катания ими владеют, тем более так уверенно. Вращения и дорожка — на четвертый, высший, уровень. То есть как минимум исключительно качественная работа, невзирая на строившие гримасы обстоятельства, в программе, которая среди всех олимпийских имела четвертую базовую стоимость, учитывающую трудность элементов. Выше только у безусловного фаворита американца Ильи Малинина, итальянца Даниэля Грассля и казахстанца Михаила Шайдорова.

Дальше — математика. 12-я позиция — это вроде бы пропасть до призов. Но тут надо разбираться. В реальности до четвертой — до Грассля — меньше семи баллов.

Это сущая ерунда по меркам произвольной программы, которая ждет фигуристов в пятницу. А Петр Гуменник в ней уже заявил свой боевой контент, топовый по любым меркам. Он включает пять прыжков в четыре оборота.

У львиной доли спортсменов, его опережающих, контент гораздо жиже, о пяти четверных они и не мечтают. Прилично — за полтора десятка баллов оторвались трое фигуристов, у кого их за короткую программу больше сотни: Илья Малинин, его вечный соперник японец Юма Кагияма и француз Адам Сяо Хим Фа. Но и это еще ничего не значит. Бог с ними с титанами — Малининым и Кагиямой, пусть остаются недосягаемыми, но про французского фигуриста, каким бы великолепным он ни был в первом акте турнира, всем прекрасно известно, что поплыть может в любой момент. Два подряд удачных дня для Адама Сяо Хим Фа — это аномалия, норма — провал после взлета. Так что выходит, что медаль-то еще у Гуменника в прицеле.

Впрочем, увлекшимся такими приятными расчетами стоит пыл умерить. А для того чтобы понять, каково его реальное положение, надо всмотреться в другие цифры.

Введенная в нулевых и постоянно подвергавшаяся всяким корректировкам система судейства в фигурном катании, в котором раньше царила вкусовщина, была призвана добавить ему объективности. Но субъективного в этом виде все равно осталось много. Из него практически целиком скроена вся вторая оценка за выступление — «компоненты», под которыми имеются в виду и скольжение спортсмена, и яркость его выступления, и точность попадания в образ. На нем, субъективном, во многом базируются GOE — надбавки к базовой стоимости элемента в случае их классного исполнения и сбавки в случае скверного, на взгляд арбитров.

GOE Петра Гуменника в сумме составили жалкие два балла (у Малинина — 15, у Грассля с Шайдоровым — пять). И если по оценке за технику он влетел в первую десятку, то по компонентам остался лишь 18-м.

38 баллов — это столько же, сколько дали, например, китайскому ветерану Цзинь Бояну, и в лучшие-то годы считавшемуся «попрыгунчиком» без намека на артистизм. Это меньше, чем у некоторых аутсайдеров, которые не вызывают у публики никаких эмоций, притом что к Гуменнику, к его катанию она относится довольно тепло.

Но все, кажется, просто и понятно. Дело в статусе Петра Гуменника. Речь не про статус нейтрального атлета родом из России, на которого якобы надо поглядывать косо, а про совсем другой. Про статус, хоть уже и 23-летнего, старше Малинина, новичка элиты. Дозревал, формировался Гуменник в изоляции, на внутренних соревнованиях, а Олимпиада для него — первый взрослый международный топовый турнир. Негласное же правило судей в фигурном катании, уцелевшее с «эпохи шестерок», требует новичков придерживать там, где это можно. Лояльность, симпатии нужно заслужить. И маловероятно, что это можно сделать одной спасенной короткой программой.

Всем, кто думает, будто в произвольной у Петра Гуменника есть шанс скакнуть вплотную к верхушке классификации, следует понять, что и пять чистых четверных вряд ли такой скачок обеспечат

Вторая оценка у одной из многочисленных жертв долгой российской спортивной изоляции все равно, скорее всего, просядет. Так что лучше, не забивая себе голову грезами о медали, настраиваться на штурм той планки, что была установлена отечественным мужским одиночным катанием на предыдущих Олимпиадах, до его впечатляющего со всех точек зрения рывка последних лет. В 2018 году в Пхёнчхане у Дмитрия Алиева было седьмое место по сумме двух программ, в 2022-м в Пекине у Евгения Семененко — восьмое.

Алексей Доспехов

Фотогалерея

Яркие моменты Олимпиады

Предыдущая фотография
Американская сноубордистка Маделин Шаффрик

Американская сноубордистка Маделин Шаффрик

Фото: Abbie Parr / AP

Австриец Йоханнес Лампартер на соревнованиях по прыжкам с трамплина

Австриец Йоханнес Лампартер на соревнованиях по прыжкам с трамплина

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Подготовка к соревнованиям по сноуборду

Подготовка к соревнованиям по сноуборду

Фото: Lindsey Wasson / AP

Шведские спортсмены Расмус и Изабелла Вранаа празднуют победу в финальном матче по керлингу

Шведские спортсмены Расмус и Изабелла Вранаа празднуют победу в финальном матче по керлингу

Фото: Issei Kato / Reuters

Немецкий саночники Юлия Таубиц и Тони Эггерт празднуют победу

Немецкий саночники Юлия Таубиц и Тони Эггерт празднуют победу

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Норвежский лыжник Оханнес Хесфлот Клаэбо празднует победу в спринте

Норвежский лыжник Оханнес Хесфлот Клаэбо празднует победу в спринте

Фото: Matthias Schrader / AP

Канадские фигуристы Пайпер Жиль и Поль Пуарье

Канадские фигуристы Пайпер Жиль и Поль Пуарье

Фото: Yara Nardi / Reuters

Падение американки Коринн Стоддард на соревнованиях по шорт-треку

Падение американки Коринн Стоддард на соревнованиях по шорт-треку

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Ариана Рэдлер из Австрии на состязаниях по женскому командному скоростному спуску

Ариана Рэдлер из Австрии на состязаниях по женскому командному скоростному спуску

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Филипп Раймунд из Германии празднует победу в индивидуальных соревнованиях по прыжкам с трамплина

Филипп Раймунд из Германии празднует победу в индивидуальных соревнованиях по прыжкам с трамплина

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Женский хоккейный матч между командами Канады и Чехии

Женский хоккейный матч между командами Канады и Чехии

Фото: Sun Fei / Pool Photo / AP

Саночники Битти Подульски и Кейли Аллан из Канады во время тренировки

Саночники Битти Подульски и Кейли Аллан из Канады во время тренировки

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс из США

Фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс из США

Фото: Ashley Landis / AP

Российская саночница Дарья Олесик на тренировке

Российская саночница Дарья Олесик на тренировке

Фото: Alessandra Tarantino / AP

Немецкая команда после соревнований по прыжкам с трамплина

Немецкая команда после соревнований по прыжкам с трамплина

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Японский сноубордист Рюсей Ямада

Японский сноубордист Рюсей Ямада

Фото: Gregory Bull / AP

Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс

Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс

Фото: Francisco Seco / AP

Фигурист Илья Малинин, выступающий за США

Фигурист Илья Малинин, выступающий за США

Фото: Natacha Pisarenko / AP

Барнабас Соллос из Израиля во время соревнований по скоростному спуску

Барнабас Соллос из Израиля во время соревнований по скоростному спуску

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Норвежский конькобежец Сандер Эйтрем, завоевавший золото на дистанции 5000 м

Норвежский конькобежец Сандер Эйтрем, завоевавший золото на дистанции 5000 м

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Австрийский саночник Нико Гляйршер

Австрийский саночник Нико Гляйршер

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Канадская фигуристка Мадлен Скизас

Канадская фигуристка Мадлен Скизас

Фото: Yara Nardi / Reuters

Падение американской горнолыжницы Линдси Вонн. Спортсменка серьезно повредила травмированное ранее колено

Падение американской горнолыжницы Линдси Вонн. Спортсменка серьезно повредила травмированное ранее колено

Фото: Jacquelyn Martin / AP

Подняться Линдси Вонн самостоятельно не смогла, ее пришлось эвакуировать вертолетом

Подняться Линдси Вонн самостоятельно не смогла, ее пришлось эвакуировать вертолетом

Фото: Jacquelyn Martin / AP

Итальянский сноубордист Мирко Феличетти

Итальянский сноубордист Мирко Феличетти

Фото: Gregory Bull / AP

Австрийская саночница Ханна Прок во время тренировки

Австрийская саночница Ханна Прок во время тренировки

Фото: Aijaz Rahi / AP

Джулия Танно из Швейцарии во время соревнований по лыжному фристайлу

Джулия Танно из Швейцарии во время соревнований по лыжному фристайлу

Фото: Lindsey Wasson / AP

Стивенсон Саварт из Гаити на соревнованиях по лыжным гонкам

Стивенсон Саварт из Гаити на соревнованиях по лыжным гонкам

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Матч по женскому хоккею между командами Чехии и Финляндии

Матч по женскому хоккею между командами Чехии и Финляндии

Фото: Darko Bandic / Reuters

Церемония награждения победительниц в скоростном спуске среди женщин. Золото завоевала Бризи Джонсон из США

Церемония награждения победительниц в скоростном спуске среди женщин. Золото завоевала Бризи Джонсон из США

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие за Грузию

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие за Грузию

Фото: Bernat Armangue / AP

Сноубордист Оливер Мартин из США

Сноубордист Оливер Мартин из США

Фото: Hannah McKay / Reuters

Стивенсон Саварт из Гаити на соревнованиях по скиатлону

Стивенсон Саварт из Гаити на соревнованиях по скиатлону

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Австриец Бенджамин Карл празднует победу в финале параллельного гигантского слалома

Австриец Бенджамин Карл празднует победу в финале параллельного гигантского слалома

Фото: Lindsey Wasson / AP

Фрида Карлссон из Швеции с золотой медалью после соревнований по лыжным гонкам

Фрида Карлссон из Швеции с золотой медалью после соревнований по лыжным гонкам

Фото: Matthias Schrader / AP

Сноубордист Бен Хелдман из Канады

Сноубордист Бен Хелдман из Канады

Фото: Marko Djurica / Reuters

Хон Суджон из Южной Кореи на тренировке по женскому скелетону

Хон Суджон из Южной Кореи на тренировке по женскому скелетону

Фото: Alessandra Tarantino / AP

Падение Меган Олдэм из Канады на соревнованиях по слоупстайлу

Падение Меган Олдэм из Канады на соревнованиях по слоупстайлу

Фото: Hannah McKay / Reuters

Фигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава из Грузии

Фигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава из Грузии

Фото: Claudia Greco / Reuters

Жаклин Пфайфер из Германии во время тренировки по скелетону

Жаклин Пфайфер из Германии во время тренировки по скелетону

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Австралийский скелетонист Николас Тиммингс

Австралийский скелетонист Николас Тиммингс

Фото: Alessandra Tarantino / AP

Следующая фотография
1 / 41

Американская сноубордистка Маделин Шаффрик

Фото: Abbie Parr / AP

Австриец Йоханнес Лампартер на соревнованиях по прыжкам с трамплина

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Подготовка к соревнованиям по сноуборду

Фото: Lindsey Wasson / AP

Шведские спортсмены Расмус и Изабелла Вранаа празднуют победу в финальном матче по керлингу

Фото: Issei Kato / Reuters

Немецкий саночники Юлия Таубиц и Тони Эггерт празднуют победу

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Норвежский лыжник Оханнес Хесфлот Клаэбо празднует победу в спринте

Фото: Matthias Schrader / AP

Канадские фигуристы Пайпер Жиль и Поль Пуарье

Фото: Yara Nardi / Reuters

Падение американки Коринн Стоддард на соревнованиях по шорт-треку

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Ариана Рэдлер из Австрии на состязаниях по женскому командному скоростному спуску

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Филипп Раймунд из Германии празднует победу в индивидуальных соревнованиях по прыжкам с трамплина

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Женский хоккейный матч между командами Канады и Чехии

Фото: Sun Fei / Pool Photo / AP

Саночники Битти Подульски и Кейли Аллан из Канады во время тренировки

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс из США

Фото: Ashley Landis / AP

Российская саночница Дарья Олесик на тренировке

Фото: Alessandra Tarantino / AP

Немецкая команда после соревнований по прыжкам с трамплина

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Японский сноубордист Рюсей Ямада

Фото: Gregory Bull / AP

Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс

Фото: Francisco Seco / AP

Фигурист Илья Малинин, выступающий за США

Фото: Natacha Pisarenko / AP

Барнабас Соллос из Израиля во время соревнований по скоростному спуску

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Норвежский конькобежец Сандер Эйтрем, завоевавший золото на дистанции 5000 м

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Австрийский саночник Нико Гляйршер

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Канадская фигуристка Мадлен Скизас

Фото: Yara Nardi / Reuters

Падение американской горнолыжницы Линдси Вонн. Спортсменка серьезно повредила травмированное ранее колено

Фото: Jacquelyn Martin / AP

Подняться Линдси Вонн самостоятельно не смогла, ее пришлось эвакуировать вертолетом

Фото: Jacquelyn Martin / AP

Итальянский сноубордист Мирко Феличетти

Фото: Gregory Bull / AP

Австрийская саночница Ханна Прок во время тренировки

Фото: Aijaz Rahi / AP

Джулия Танно из Швейцарии во время соревнований по лыжному фристайлу

Фото: Lindsey Wasson / AP

Стивенсон Саварт из Гаити на соревнованиях по лыжным гонкам

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Матч по женскому хоккею между командами Чехии и Финляндии

Фото: Darko Bandic / Reuters

Церемония награждения победительниц в скоростном спуске среди женщин. Золото завоевала Бризи Джонсон из США

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие за Грузию

Фото: Bernat Armangue / AP

Сноубордист Оливер Мартин из США

Фото: Hannah McKay / Reuters

Стивенсон Саварт из Гаити на соревнованиях по скиатлону

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Австриец Бенджамин Карл празднует победу в финале параллельного гигантского слалома

Фото: Lindsey Wasson / AP

Фрида Карлссон из Швеции с золотой медалью после соревнований по лыжным гонкам

Фото: Matthias Schrader / AP

Сноубордист Бен Хелдман из Канады

Фото: Marko Djurica / Reuters

Хон Суджон из Южной Кореи на тренировке по женскому скелетону

Фото: Alessandra Tarantino / AP

Падение Меган Олдэм из Канады на соревнованиях по слоупстайлу

Фото: Hannah McKay / Reuters

Фигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава из Грузии

Фото: Claudia Greco / Reuters

Жаклин Пфайфер из Германии во время тренировки по скелетону

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Австралийский скелетонист Николас Тиммингс

Фото: Alessandra Tarantino / AP

Смотреть

Новости компаний Все